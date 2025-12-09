Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

"Мама, звезда, ремикс": всплыли шокирующие детали дела Долиной, о которых все молчали

"Мама, звезда, ремикс": всплыли шокирующие детали дела Долиной, о которых все молчали
132

Когда вся страна следила за судебной драмой Ларисы Долиной, казалось, что история началась и закончилась продажей одной квартиры. Но просочившиеся в сеть детали из материалов суда рисуют совершенно иную, куда более мрачную картину.

Новые подробности дела Ларисы Долиной превращают его из светского скандала в настоящую криминальную сагу, где главная героиня выглядит совсем не так, как мы привыкли думать. Самый шокирующий факт, который меняет все: продажа квартиры за 112 миллионов была не началом, а отчаянным продолжением. Еще до этой сделки певица, уже находясь под влиянием мошенников, перевела им все свои личные сбережения — 63 миллиона рублей. Продажа недвижимости была, по сути, попыткой достать для аферистов еще больше денег.

Именно в этот момент на сцене появляется Полина Лурье. Пока в прессе создавался образ сомнительной покупательницы, материалы суда показывают ее образцовым клиентом. Она несколько месяцев искала жилье, осмотрела десятки вариантов и на сделку пришла с мужем. Более того, она еще и жестко торговалась: изначально квартира стоила 130 млн, но Лурье сбила цену до 112 млн, указав на отсутствие паркинга и необходимость дорогого ремонта взамен "долинской лепнины".

Дальше начинается сцена, достойная голливудского кино. Передача 112 миллионов наличными происходит в банке, под видеозапись. Долина получает деньги в запечатанных банковских брикетах. Но вместо того чтобы положить их на свой счет, она забирает две дорожные сумки с наличными. А затем, как в шпионском боевике, передает их курьерам мошенников, используя заранее оговоренные кодовые слова: "Мама", "Звезда", "Ремикс".

Когда певица осознала, что ее обманули на общую сумму, приближающуюся к 180 миллионам (с учетом взятых в долг 3,5 млн), она начала действовать по принципу "выжженной земли". В ходе следствия Долина неоднократно меняла показания, путаясь в датах и суммах. Она перестала отвечать на звонки Полины Лурье, которая пыталась договориться о передаче ключей от уже купленной и оплаченной квартиры. А затем начала судебную атаку на всех, кто был причастен к сделке. Она не только подала в суд на покупательницу, но и умудрилась вернуть большую часть гонорара с риелторов — 3,1 из 4,5 миллионов.

Новые факты складываются в совершенно иную мозаику. Это больше не история о наивной звезде, которую обманули при продаже квартиры. Это трагедия человека, который, уже находясь в сетях аферистов, принял ряд катастрофических решений, а затем, пытаясь спастись, потянул за собой на дно всех, кто по несчастью оказался рядом.

9 декабря 2025, 13:31
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Забудьте о скромности, тихих посиделках в пижамах с оленями и скучных серых мышах, ведь к нам мчится Огненная Лошадь, а она дама с характером и требует настоящего шоу. Влад Лисов выдал, пожалуй, самое гениальное напутствие для встречи 2026 года, которое моментально рискует стать народной мудростью.

