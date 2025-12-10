Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал

Дочь самой обсуждаемой пары страны опубликовала видео, которое взорвало интернет и породило волну слухов.



Поклонники Аллы Пугачевой и иноагента Максима Галкина* взбудоражены. Причиной стала их 12-летняя дочь Лиза, которая опубликовала в своем блоге видео с предновогодними видами Москвы. Кадры украшенных улиц и праздничной иллюминации она сопроводила подписью: "Самый насыщенный маршрут по московским новогодним локациям".

Реакция была мгновенной. В сети тут же родилась теория о тайном побеге или секретном визите.

"Неужели Лиза тайно прилетела в Россию?" — этот вопрос стал главным в обсуждениях.

Ведь с момента отъезда семьи осенью 2022 года ни Лиза, ни ее брат Гарри в Москве не появлялись.

Но почему, казалось бы, обычный пост вызвал такую бурную реакцию? Ответ кроется в общественном восприятии жизни детей Примадонны. Многие в России уверены, что дети, лишенные привычного мира, глубоко несчастны. Публика с сочувствием вспоминает их прежнюю жизнь: роскошный замок в деревне Грязь, элитная подмосковная гимназия стоимостью почти два миллиона в год, друзья, секции, няни. Это был их мир, их крепость.

А потом все изменилось. Сначала Израиль и новая школа к северу от Тель-Авива за 3,2 миллиона рублей в год. Потом — переезд на Кипр и очередная адаптация. По мнению многих, постоянные переезды и смена обстановки не могут не сказаться на детях. Их буквально вырвали из привычного окружения, забрав не только дом, но и друзей, и стабильность.

*Признан иноагентом в РФ.