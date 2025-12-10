Врачи назвали опасную позу во сне: многие так спят

Все спешат винить неудобный матрас, но врачи все чаще указывают на другую, куда более коварную причину.



Что такое "поза Т-Рекса" и чем она опасна?

Это положение, в котором многие из нас непроизвольно спят: руки согнуты в локтях и прижаты к груди, а кисти "висят" или подложены под щеку. Выглядит уютно, но на деле — это ловушка для ваших нервов.

Как сообщает RidLife, ссылаясь на слова доктора Раджа Дасгупты, сон с согнутыми и поджатыми руками может приводить к сдавливанию нервов в области локтей или запястий. Это замедляет кровоток и вызывает характерное покалывание или онемение. Ортопед Мэттью Беннетт подтверждает, что при этом происходит постоянное раздражение нервов, аналогичное тому, что наблюдается при синдроме запястного канала.

Физиотерапевт Киран Шеридан отмечает, что жалобы на "мертвую руку" и потребность "встряхивать" кисти по утрам — это сигнал организма о том, что нервная система испытывает дискомфорт.

Защитная реакция: почему тело само "сворачивается"?

Самое интересное, что мы выбираем эту позу не случайно. Как объясняют специалисты, это подсознательная защитная реакция. Доктор Беннетт указывает, что когда нервная система находится в состоянии повышенной тревожности из-за стресса, боли или нарушений сна, тело инстинктивно принимает позы, которые ощущаются как более безопасные.

Это подтверждает и клиническая практика. Психолог Джудит Мерайо Барредо делится случаем, когда ее клиентка, страдавшая от бессонницы и стресса, каждое утро просыпалась в позе Т-Рекса. После работы с ее тревожностью тело перестало "сворачиваться" в защитный кокон по ночам.

Как изменить привычку? Простого самовнушения недостаточно

Контролировать положение тела во сне с помощью силы воли невозможно. Рациональные установки и самовнушение здесь бессильны. Поэтому решение должно быть не психологическим, а физическим.

Вот что советуют эксперты:

Использовать полотенце. Просто оберните обычное полотенце вокруг локтя и закрепите его мягкой повязкой. Это создаст физический барьер, который не даст вам сильно согнуть руку во сне.

Просто оберните обычное полотенце вокруг локтя и закрепите его мягкой повязкой. Это создаст физический барьер, который не даст вам сильно согнуть руку во сне. Надеть ортез. Для запястий хорошо работают ночные ортезы, которые фиксируют их в правильном, нейтральном положении.

Для запястий хорошо работают ночные ортезы, которые фиксируют их в правильном, нейтральном положении. Взять подушку. Если вы спите на боку, зажимайте между руками небольшую подушку или обнимайте одну длинную. Это поможет держать руки в более "открытом" положении.

Когда пора бить тревогу?

Временное покалывание — это одно. Но есть признаки, которые говорят о том, что проблема прогрессирует и пора обратиться к врачу. Специалисты предупреждают: если давление на нерв происходит регулярно, это может привести к его устойчивому повреждению.

Тревожные звоночки:

Онемение будит вас по ночам.

Вы чувствуете слабость в руках, вам трудно удерживать предметы.

Появились простреливающие боли.

Хорошая новость в том, что, в отличие от динозавра, вы можете изменить свою позу. Несколько простых корректировок помогут улучшить качество сна и избавиться от неприятного онемения по утрам.