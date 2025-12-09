Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Вторник 9 декабря

Метеоролог назвала точную дату наступления морозов в Москве

Метеоролог назвала точную дату наступления морозов в Москве
183

В Москве ожидается резкое похолодание, которое наступит в выходные дни.

По словам Татьяны Поздняковой, ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости", в столицу придут настоящие морозы. Она отметила, что теплая погода сохранится в городе до конца рабочей недели.

"Температура воздуха понизится в Москве только сегодня вечером. Днем столбик термометра будет на плюсовых значениях", — сообщила Позднякова.

В среду ночью температура опустится до минус двух градусов, но днем вновь станет довольно тепло — около двух градусов выше нуля.

По прогнозу метеоролога, в четверг и пятницу столбик термометра также будет держаться на положительных значениях. "В четверг ночью будет ноль градусов, а днем — от плюс двух до четырех. В пятницу ночью также будет ноль градусов, а днем воздух прогреется до пяти градусов выше нуля", — добавила она.

Однако с наступлением выходных температурный режим в Москве изменится кардинально.

"В субботу и воскресенье в Москве ожидается морозная погода с отрицательной температурой воздуха. В дневные часы столбик термометра может опуститься до минус семи градусов, а в ночные часы — до 11 градусов ниже нуля", — предостерегла специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в Москве выпадет снег, но он быстро растает под дождем. "Снежный покров в столице продержится всего сутки", — отметил Вильфанд.

Кроме того, синоптик из прогностического центра "Метео" Александр Ильин добавил, что уже со второй недели декабря зима "высунет нос". Также ожидаются осадки в виде снега. Он подчеркнул, что это будет первый серьезный зимний снегопад в этом сезоне.

Москвичам стоит готовиться к изменениям в погодных условиях. С учетом прогнозируемого похолодания и возможных осадков, важно заранее подготовиться к зимним условиям. Учитывая резкое изменение температуры, жители столицы должны быть внимательны и следить за своим здоровьем, чтобы избежать простудных заболеваний в этот переходный период.

9 декабря 2025, 17:27
Фото: Mos.ru
Вечерняя Москва✓ Надежный источник

Известная своим ярким характером и страстью певица Сати Казанова поделилась своими размышлениями о том, как замужество и материнство изменили ее жизнь. В интервью изданию Леди Mail певица рассказала о своем опыте совместной жизни с итальянцем Стефано Тиоццо, с которым она счастливо живет уже девять лет.

