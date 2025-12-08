56-летняя Бледанс откровенно заговорила о старении: Может морщина появиться где угодно

56-летняя Эвелина Бледанс открыто высказалась о своем отношении к старению и критике со стороны недоброжедателей, которые не упускают возможности указать на изменения в ее внешности.

Артистка, известная своим ярким образом и харизмой, отметила, что особенно болезненно воспринимает комментарии от молодых девушек, которые без стеснения критикуют ее за появившиеся морщины и другие признаки возраста. Бледанс уверяет, что она сама прекрасно осознает все изменения, происходящие с ее лицом и телом, и не нуждается в дополнительных напоминаниях об этом.

"Критиковать можно профессиональные качества, но обсуждать внешность — это неуместно. Эйджизм, который так распространен в нашем обществе, — это просто недопустимо! Как может молоденькая девушка позволить себе говорить мне, женщине за 50, о том, как у меня залегла морщина? Да, у меня есть морщины! Я взрослая женщина, и это естественно. У меня может морщина появиться где угодно, и я с этим смирилась", — заявила Бледанс на презентации нового сезона канала ТВ-3.

Знаменитость также поддержала инициативу российских парламентариев о введении наказаний за буллинг и оскорбления в социальных сетях. Она считает, что подобные меры давно назрели, поскольку хейтеры могут значительно испортить жизнь знаменитым людям.

"Необходимо защищать людей от ненужной агрессии в интернете. Это важно для сохранения психического здоровья и морального состояния звезд", — добавила она.

На мероприятии, где Бледанс делилась своими мыслями, ее образ также вызвал обсуждение. Артистка появилась в легком летнем платье и туфлях, несмотря на декабрьскую погоду. Многие зрители отметили, что такой выбор одежды можно объяснить аномально теплой зимой в столице, где снег пока не выпал, а температура остается плюсовой.