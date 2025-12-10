Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Нехилый гонорар и большие запросы: названа самая невостребованная звезда российского шоу-бизнеса

Нехилый гонорар и большие запросы: названа самая невостребованная звезда российского шоу-бизнеса
194

В мире новогодних корпоративов есть свои короли и свои изгои. Пока одни артисты не успевают переезжать с одной площадки на другую, другой, не менее известный шоумен, рискует встретить праздники в тишине.

Имя самого невостребованного артиста этой зимы, как сообщает Mash, — Тимур Родригез. Человек-оркестр, бывший резидент Comedy Club и популярный телеведущий оказался в эпицентре парадоксальной ситуации: его запросы взлетели до небес, а карьера, похоже, летит в обратном направлении.

Причина оглушительно проста: заоблачные требования. За 50-минутное выступление Родригез просит 3,5 миллиона рублей. Но гонорар — это лишь верхушка айсберга. В райдере артиста значатся:

  • Две гримерки;
  • До 15 (!) охранников с полным контролем доступа;
  • Отдельная зона для грима и трехчасовая репетиция на площадке;
  • Из напитков и еды — шампанское Moët & Chandon, отборные фрукты и ягоды, козий или овечий сыр и вода исключительно Vittel или Evian.

Заказчики, ознакомившись с таким списком, просто разводят руками. Результат? На ближайший квартал у Тимура нет ни одного корпоративного выступления. Даты совершенно свободны.

Но откуда такой ценник, отпугивающий даже самых щедрых клиентов? Ответ, похоже, кроется не в звездной болезни, а в документах, которые сейчас лежат в суде. Недавно стало известно, что после развода Тимур Родригез обязан выплачивать колоссальные алименты: 1,5 миллиона рублей на двоих сыновей и 500 тысяч бывшей жене. Итого — 2 миллиона рублей ежемесячно.

И вот здесь пазл начинает складываться. Возможно, Тимур впрягся как бык в финансовые обязательства, которые теперь диктуют ему правила игры. Чтобы ежемесячно отдавать по 2 миллиона рублей, нужно зарабатывать в разы больше, учитывая налоги, расходы на команду и собственную жизнь. И ценник в нехилые 3,5 миллиона за 50 минут — это, вероятно, не прихоть, а отчаянная математика выживания. Та самая планка, ниже которой опускаться он просто не может, иначе вся его экономика рухнет.

Вот и получается дьявольский замкнутый круг. Чтобы платить по счетам, нужно ставить заоблачный ценник. Но этот ценник приводит к пустому графику и отсутствию доходов. Сам артист уже обратился в суд с просьбой уменьшить выплаты в четыре раза, но бывшая супруга непреклонна: деньги идут на престижное образование детей.

И пока в райдере прописано элитное шампанское, в реальности артист, похоже, пытается решить уравнение, у которого нет правильного ответа.

10 декабря 2025, 06:03
Фото: freepik.com
Telegram / @breakingmash✓ Надежный источник

Врачи назвали опасную позу во сне: многие так спят
Зимнее знамение: ни в коем случае не впускайте в дом этих людей 10 декабря, чтобы не остаться ни с чем
Долина получила от покупательницы аванс перед сделкой по продаже квартиры
Переживавшая из-за внешности Загитова заговорила об услугах пластических хирургов
Невестка вынуждена донашивать старые вещи за Наташей Королевой: Ей как раз
