Переживавшая из-за внешности Загитова заговорила об услугах пластических хирургов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова откровенно поделилась своими переживаниями по поводу внешности.

Она призналась, что в какой-то момент своей жизни испытывала недовольство своим обликом. "Думала, что вырасту, пойду к косметологу, все себе переделаю. Слава богу, что этого не случилось", — отметила Загитова.

Алина также затронула тему слухов о том, что она прибегала к услугам пластических хирургов. "Некоторые люди считают, что я пользовалась услугами пластических хирургов", — сказала она.

В качестве примера Загитова привела свою историю с брекетами: "Да, я поставила брекеты, потому что мне не нравились мои зубы. Но я не вижу ничего в этом такого, это никакая не хирургия". Она добавила, что использование брекетов действительно изменило ее черты лица, однако это не следует воспринимать как радикальную перемену.

Сейчас Алина уверена в своей красоте и принимает себя такой, какая она есть. Это осознание пришло к ней после многих лет работы над собой и своей внешностью. "Я считаю себя красивой", — с гордостью заявила фигуристка. Этот путь к принятию себя стал важной частью ее личной истории, и она надеется, что ее опыт вдохновит других.

После завершения своей спортивной карьеры в декабре 2019 года Загитова сделала акцент на других аспектах своей жизни. Она сосредоточилась на работе ведущей в программе "Ледниковый период" и активно участвует в ледовых шоу. Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане продолжает оставаться на виду и делиться своим опытом с поклонниками.