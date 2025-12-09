Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Вторник 9 декабря

08:32"Я рада, что ее спускают на землю": Айза назвала тех, кто на самом деле стоит за "отменой" Долиной 06:50Забытые обиды и старые связи: декабрь перевернет жизнь одного знака зодиака с ног на голову 03:06Ему пророчили проблемы со здоровье: ответ Газманова со сцены заставил зал остолбенеть 00:42"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день": почему 9 декабря так легко остаться с пустыми карманами 21:5156-летняя Бледанс откровенно заговорила о старении: Может морщина появиться где угодно 21:04Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть 20:04Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть 19:42Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела 19:15Сформируется ли в Москве к Новому году снежный покров — синоптик дала ответ 18:11На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло 16:54Станислав Ярушин рассказал о способах привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент 16:17Буланова внезапно столкнулась с финансовыми трудностями: Не могу себе позволить 14:36Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты 13:18Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим 11:45Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы 11:26Отдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу 10:18Дело на миллиард: рейтинг показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими 09:38Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок" 08:37Доктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь 08:00Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты 04:10Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать 04:05Где лучше всего встречать 2026 год Лошади, чтобы обрести счастье 00:47Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента 21:29Ни за что не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес 18:34Пепел в шампанском – невкусно и не работает: 5 современных ритуалов на Новый год, которые вам понравятся 15:05Вирус просто исчез: ученые сообщили о полном излечении пациента от ВИЧ 12:41Вы пьете коллаген, а морщины на месте? 5 причин, почему это деньги на ветер 09:39Может усугубить состояние: врач объяснил, полезен ли контрастный душ на самом деле 04:06Мозг опаздывает на 20 минут: простой трюк против переедания, о котором вы не знаете 00:17Деньги утекут из дома: что наши предки не советовали делать 7 декабря, чтобы не остаться нищим и несчастным 21:44"Новогодней сказки все меньше": Любовь Успенская сделала грустное признание в канун праздников 18:25"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной 15:44Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы 12:11"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы 09:02Не надевайте это ни в коем случае 6 декабря, чтобы не разругаться с самыми близкими 06:48Мошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью 03:09Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания 00:19Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире 21:27Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки 20:33Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс 19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем 15:23Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро 13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир
"Я рада, что ее спускают на землю": Айза назвала тех, кто на самом деле стоит за "отменой" Долиной

"Я рада, что ее спускают на землю": Айза назвала тех, кто на самом деле стоит за "отменой" Долиной
121

Пока одни сочувствуют Ларисе Долиной, потерявшей квартиру, а другие задают неудобные вопросы, блогер Айза вышла с заявлением, которое полностью меняет оптику скандала.

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной, о потере которой она рассказала в эфире федерального канала, продолжает набирать обороты. Но если большинство обсуждает детали мошеннической схемы, то Айза (Айза-Лилуна Ай) увидела в этой истории нечто гораздо большее — тектонический сдвиг в отношениях между "старыми" звездами и их аудиторией.

Блогер не стала подбирать слова и сразу заявила о своей позиции, которая идет вразрез с общим сочувствующим тоном.

"Я рада, что на примере человека, у кого корона выросла до небес, люди ее спускают на землю!" — жестко высказалась Айза.

По ее мнению, многие артисты "старой гвардии" привыкли к своей безнаказанности и статусу, считая, что им все сойдет с рук благодаря связям и былым заслугам.

"Надеюсь, что все эти артисты, которые паразитируют на своих знакомствах в высоких чинах, сядут уже на своих дачах и дадут возможность молодым радовать своим творчеством зрителей!" — добавила она.

Но главное в ее заявлении — это ответ на вопрос: кто же устроил "отмену"? Айза уверена, что это не результат интриг внутри индустрии.

"Ларису Долину отменили люди, обычные граждане Российской Федерации! И это единственный и первый случай у нас!" — провозгласила блогер.

По ее словам, именно волна народного негодования заставила систему реагировать. Это не телеканалы решили убрать артистку из эфира — это их вынудил сделать общественный резонанс.

"Мы все вместе сделали так, что каналам пришлось ее вырезать, пришлось политикам высказывать свое "фи", потому что людей уже не обманешь!" — резюмировала Айза.

Ее слова — не просто громкое заявление. Они уже находят подтверждение. Как заметили журналисты, из финального общего номера на "Песне года" Ларису Долину действительно исключили. То, что еще вчера казалось немыслимым, сегодня стало реальностью.

Таким образом, по версии Айзы, история с квартирой стала лишь триггером. Настоящая причина происходящего — падение многолетнего иммунитета, которым пользовались звезды старой закалки. И если она права, то мы являемся свидетелями не просто очередного скандала, а начала новой эры, где главным судьей для любого артиста становится не худсовет или продюсер, а его собственный зритель.

9 декабря 2025, 08:32
Айза. Фото: Youtube / @HEATshowbiz
