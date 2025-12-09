"Я рада, что ее спускают на землю": Айза назвала тех, кто на самом деле стоит за "отменой" Долиной

Пока одни сочувствуют Ларисе Долиной, потерявшей квартиру, а другие задают неудобные вопросы, блогер Айза вышла с заявлением, которое полностью меняет оптику скандала.



Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной, о потере которой она рассказала в эфире федерального канала, продолжает набирать обороты. Но если большинство обсуждает детали мошеннической схемы, то Айза (Айза-Лилуна Ай) увидела в этой истории нечто гораздо большее — тектонический сдвиг в отношениях между "старыми" звездами и их аудиторией.

Блогер не стала подбирать слова и сразу заявила о своей позиции, которая идет вразрез с общим сочувствующим тоном.

"Я рада, что на примере человека, у кого корона выросла до небес, люди ее спускают на землю!" — жестко высказалась Айза.

По ее мнению, многие артисты "старой гвардии" привыкли к своей безнаказанности и статусу, считая, что им все сойдет с рук благодаря связям и былым заслугам.

"Надеюсь, что все эти артисты, которые паразитируют на своих знакомствах в высоких чинах, сядут уже на своих дачах и дадут возможность молодым радовать своим творчеством зрителей!" — добавила она.

Но главное в ее заявлении — это ответ на вопрос: кто же устроил "отмену"? Айза уверена, что это не результат интриг внутри индустрии.

"Ларису Долину отменили люди, обычные граждане Российской Федерации! И это единственный и первый случай у нас!" — провозгласила блогер.

По ее словам, именно волна народного негодования заставила систему реагировать. Это не телеканалы решили убрать артистку из эфира — это их вынудил сделать общественный резонанс.

"Мы все вместе сделали так, что каналам пришлось ее вырезать, пришлось политикам высказывать свое "фи", потому что людей уже не обманешь!" — резюмировала Айза.

Ее слова — не просто громкое заявление. Они уже находят подтверждение. Как заметили журналисты, из финального общего номера на "Песне года" Ларису Долину действительно исключили. То, что еще вчера казалось немыслимым, сегодня стало реальностью.

Таким образом, по версии Айзы, история с квартирой стала лишь триггером. Настоящая причина происходящего — падение многолетнего иммунитета, которым пользовались звезды старой закалки. И если она права, то мы являемся свидетелями не просто очередного скандала, а начала новой эры, где главным судьей для любого артиста становится не худсовет или продюсер, а его собственный зритель.