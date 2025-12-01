Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Вторник 9 декабря

Зимнее знамение: ни в коем случае не впускайте в дом этих людей 10 декабря, чтобы не остаться ни с чем

2

В народном календаре дата 10 декабря занимает особое место.

День, который выпадает на 10 декабря, известен как празднование в честь иконы Божией Матери "Знамение", а также как день памяти преподобного Романа Антиохийского. В старину эту дату называли Зимним Знамением или Домочадцевым днем.

Наши предки верили, что этот день наполнен мистическим смыслом, и внимательно следили за тем, как себя вести, чтобы не навлечь беду на семью и хозяйство. Существовал целый ряд строгих, неписаных правил, нарушение которых грозило серьезными последствиями — от потери здоровья до финансового краха.

Запреты, связанные с домашним трудом и рукоделием

Одним из самых известных ограничений 10 декабря является строгий запрет на любые виды рукоделия. Женщинам в этот день категорически не рекомендовалось шить, вязать или ткать. Это поверье имело под собой глубокий сакральный смысл: крестьяне считали, что, орудуя иглой или спицами, можно "зашить" тепло. Последствия такого действия представлялись катастрофическими для земледельцев, ведь "зашитое" тепло могло обернуться гибелью озимых посевов от морозов, что грозило голодом. Кроме того, существовало мнение, что ослушавшаяся хозяйка рискует "пришить" к своей семье разлад и ссоры.

Также особую осторожность следовало проявлять при обращении с острыми предметами. В Романов день старались не брать в руки ножи, ножницы и другие режущие инструменты без крайней необходимости. Даже хлеб за столом было принято ломать руками. Считалось, что любая, даже мелкая рана, полученная 10 декабря, будет заживать очень долго и может привести к серьезному заболеванию, лечение которого потребует больших затрат.

Правила общения и поведения в обществе

Огромное внимание уделялось межличностным отношениям. В этот день категорически запрещалось ругаться, сквернословить и выяснять отношения. Народная мудрость гласила, что конфликт, начавшийся на Знамение, затянется на долгие годы, а помириться с человеком будет практически невозможно. Напротив, следовало проявлять милосердие, терпение и доброту.

Еще одним важным социальным табу было хвастовство. Людям советовали держать язык за зубами относительно своих успехов, доходов и планов. Верили, что если 10 декабря похвастаться богатством или здоровьем, то можно все это потерять из-за сглаза. Скромность в этот день считалась лучшим оберегом для сохранения благополучия. Также не рекомендовалось лгать и лицемерить, так как обман мог очень быстро раскрыться и обернуться против самого лжеца.

Гостеприимство и личная безопасность

Довольно суровым может показаться запрет, касающийся гостей. В Домочадцев день не рекомендовалось пускать в дом бедных, немощных и больных людей, если они не являются членами семьи. Суеверные люди полагали, что чужие недуги и финансовые проблемы могут "перейти" на хозяев жилища, оставив самих визитеров чистыми. Однако это не означало полного отказа от милосердия: нуждающимся подавали милостыню или угощение, но делали это за порогом или у церкви, стараясь не заводить их внутрь дома.

Для рыбаков этот день также считался неблагоприятным. Согласно поверьям, 10 декабря рыба уходит глубоко в омуты и готовится к зимовке, поэтому улова ждать не приходится. Более того, беспокоить водную гладь в этот день считалось опасным: можно было разгневать водяного или накликать беду на самого рыболова.

Забота о себе и примета с ветром

Интересное правило касалось утреннего туалета. Если на улице дул сильный ветер, запрещалось умываться и причесываться сразу после пробуждения. Сначала следовало выйти на улицу (или открыть окно), встать лицом к ветру и позволить ему "обдуть" себя. Считалось, что ветер в этот день обладает очищающей силой и способен унести с собой все горести, печали и плохие мысли. Только после этого обряда можно было приступать к обычным утренним процедурам.

Не стоило забывать и о пищевых ограничениях. Поскольку дата выпадает на Рождественский пост, чревоугодие и употребление скоромной пищи были под запретом. Но даже разрешенную еду не следовало есть в избытке, так как переедание в этот день сулило проблемы с желудком и риск столкнуться с голодом в будущем.

Шоу-бизнес в Telegram

10 декабря 2025, 00:03
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Скандала, связанный с продажей элитной квартиры Ларисы Долиной, продолжает набирать обороты. В процессе сделки с Полиной Лурье, 35-летней матерью-одиночкой, артистка получила аванс в размере 1 миллиона рублей.

Переживавшая из-за внешности Загитова заговорила об услугах пластических хирургов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова откровенно поделилась своими переживаниями по поводу внешности. Она призналась, что в какой-то момент своей жизни испытывала недовольство своим обликом.

Невестка вынуждена донашивать старые вещи за Наташей Королевой: Ей как раз

Певица Наташа Королева открыто поделилась интересной деталью своей жизни – она отдает невестке свою старую одежду. Мелисса Волынкина, жена ее сына Архипа, с удовольствием донашивает вещи, которые когда-то принадлежали знаменитой свекрови.

Метеоролог назвала точную дату наступления морозов в Москве

В Москве ожидается резкое похолодание, которое наступит в выходные дни. По словам Татьяны Поздняковой, ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости", в столицу придут настоящие морозы.

Сати Казанова откровенно рассказала об изменениях после родов: Не такая, как раньше

Известная своим ярким характером и страстью певица Сати Казанова поделилась своими размышлениями о том, как замужество и материнство изменили ее жизнь. В интервью изданию Леди Mail певица рассказала о своем опыте совместной жизни с итальянцем Стефано Тиоццо, с которым она счастливо живет уже девять лет.

