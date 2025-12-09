Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Вторник 9 декабря

"Вами пользуются из-за рубежа": эксперт заявил, что травля Долиной – это спецоперация

"Вами пользуются из-за рубежа": эксперт заявил, что травля Долиной – это спецоперация

Оказывается, волна хейта в адрес певицы может быть совсем не такой спонтанной, как кажется.

Громкий скандал вокруг Ларисы Долиной, которая через суд вернула себе проданную квартиру, оставив покупательницу ни с чем, вышел на новый уровень. Теперь это не просто светская хроника, а вопрос информационной безопасности. Общественный деятель и блогер Вадим Манукян выступил с заявлением, которое заставляет посмотреть на всю эту историю под совершенно другим, куда более тревожным углом.

По его мнению, травля, развернувшаяся против народной артистки, — это не просто справедливое негодование, а хорошо срежиссированная акция.

"Важно разделять два фактора: есть абсолютно справедливое недовольство действиями других людей, а есть нюансы и детали. Когда что-то справедливое начинают подогревать из-за рубежа средствами иноагентов, это приобретает новый оттенок", — заявил Манукян в разговоре с "Абзацем".

Фактически, эксперт утверждает, что мы являемся свидетелями информационной спецоперации. По его словам, иноагенты и деструктивные силы используют понятный и вызвавший резонанс внутренний конфликт, чтобы раскачать лодку и посеять рознь внутри российского общества. Лариса Долина, с ее статусом и неоднозначным поступком, стала для них идеальной мишенью.

Логика проста: взять реальный повод для возмущения и раздуть его до вселенских масштабов, превратив бытовой, по сути, судебный спор в символ несправедливости всей системы. Цель такой операции — не добиться правды для покупательницы Полины Лурье, а максимально усилить общественное недовольство, используя имя известного артиста как таран.

Напомним, ситуация действительно накалилась до предела. После того как Долина продала апартаменты за 112 млн рублей, которые в итоге достались мошенникам, она подала в суд на покупательницу и вернула себе жилье. Реакция общества была мгновенной и жесткой. Кульминацией стал почти ледяной прием, который публика устроила артистке на концерте "Песня года".

Манукян призывает не поддаваться на провокации и сохранять холодную голову. Он предупреждает, что слепой хейт, даже если он кажется справедливым, может быть инструментом в чужих руках. Эта история — уже не про квартиру и не про Долину. Это о том, как легко можно стать пешкой в большой игре, даже не подозревая об этом.

9 декабря 2025, 11:26
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Абзац"✓ Надежный источник

