Сати Казанова откровенно рассказала об изменениях после родов: Не такая, как раньше

Известная своим ярким характером и страстью певица Сати Казанова поделилась своими размышлениями о том, как замужество и материнство изменили ее жизнь.

В интервью изданию Леди Mail певица рассказала о своем опыте совместной жизни с итальянцем Стефано Тиоццо, с которым она счастливо живет уже девять лет. Учитывая темперамент обеих сторон, можно было бы ожидать частых конфликтов. Однако Сати опровергла этот стереотип.

"Мы давно научились избегать конфликтов", — заявила она.

По словам Казановой, ключ к гармонии в их отношениях заключается в открытом общении. Она считает, что важно проговаривать проблемы, а не замыкаться в себе. "Если есть какая-то недосказанность, это может привести к недопониманию», — добавила звезда. Это умение позволило им создать крепкую семью, основанную на доверии и взаимопонимании.

Однако в прошлом между супругами иногда возникали споры, особенно касающиеся финансов. Сати признается, что была настоящей транжирой: "Я обожала шопинг и порой тратила гораздо больше, чем позволял семейный бюджет". Но теперь певица смотрит на свои привычки иначе.

"Сегодня я уже не такая транжира, как раньше. Муж-европеец, более рассудительный в финансах, научил меня серьезнее относиться к деньгам, и мне это очень нравится", — сказала она с улыбкой.

С появлением ребенка в их жизни пришло осознание важности планирования.

"Когда у тебя есть ребенок, ты уже не можешь жить только сегодняшним днем, а должен думать в том числе и о будущем", — ответила Сати.

Недавно певица впервые стала мамой в 42 года, когда родила девочку осенью прошлого года. Этот опыт стал для нее настоящим откровением. Сати признается, что материнство требует полной самоотдачи и ответственности. "Я стараюсь быть хорошей матерью и женой. Это требует усилий, но я готова работать над собой ради своей семьи", — подчеркнула она.

Изменения в жизни Сати Казановой стали результатом не только ее личной эволюции, но и влияния мужа и роли матери. Артистка уверена, что с каждым годом становится мудрее и лучше, а ее отношения с Стефано становятся только крепче. "Сегодня я не такая, как раньше", — резюмировала знаменитость.