Известная американская актриса и ведущая Меган Маркл оказалась в центре скандала из-за намеков о краже платья.

Как сообщает Radar Online, звезда пришла в ярость после публикаций, которые ставили под сомнение законность ее облачения в изумрудное платье бренда Galvan стоимостью 1695 долларов (около 133 тысяч рублей). Этот наряд стал известен благодаря съемкам для обложки журнала Variety в 2022 году.

Ситуация обострилась, когда в ноябре 2025 года Меган опубликовала фотографии, на которых она сервирует стол в аналогичном платье. Это вызвало волну слухов о том, что актриса могла "присвоить" наряд. В ответ на эти обвинения представители Маркл поспешили опровергнуть информацию, заявив: "Намеки на то, что какие-либо вещи были взяты без полного ведома и согласия стилистов на съемочной площадке или их соответствующих команд, являются не только абсолютной ложью, но и носят крайне клеветнический характер".

Инсайдеры, знакомые с ситуацией, утверждают, что использование таких выражений, как "крайне клеветнический", может указывать на то, что Меган намерена подать в суд на тех, кто распространяет подобные слухи.

"Меган редко так публично критикует сплетни в таблоидах, и использование таких выражений показывает, что она действительно вышла из себя и явно в ярости от намеков в статье о платье", — отметили источники Radar Online.

Неудивительно, что Маркл так резко отреагировала на обвинения: актрисе приходится постоянно защищать свою репутацию. В условиях постоянного внимания со стороны СМИ и общественности даже малейшие намеки могут вызвать бурную реакцию.

Некоторые эксперты по вопросам репутации утверждают, что подобные инциденты могут негативно сказаться на имидже знаменитости. "В мире шоу-бизнеса важно поддерживать чистоту своей репутации. Обвинения в краже могут иметь серьезные последствия", — сказал один из специалистов. Однако Меган Маркл явно не собирается оставлять это без ответа.