Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя

Среда 10 декабря

20:28Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя 19:46Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской 19:23Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае 19:12Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре 18:38Кардинально изменившаяся Ивлеева вспомнила о жизни до скандальной вечеринки: Было фантастически 17:15Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам 15:36Что грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат 14:42Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве 12:53Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел 12:01"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу 11:18"Люблю": Седокова слила в Сеть интимную переписку с тем, кто ответил ей взаимностью 10:29Стал известен овощ-"убийца" медленного метаболизма: он есть в каждом магазине 09:17Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал 08:44Врач рассказала, какие продукты способны вернуть красоту и молодость: нужно есть ежедневно 06:03Нехилый гонорар и большие запросы: названа самая невостребованная звезда российского шоу-бизнеса 03:51Медики назвали опасную позу во сне: многие так спят 00:03Зимнее знамение: ни в коем случае не впускайте в дом этих людей 10 декабря, чтобы не остаться ни с чем 21:01Долина получила от покупательницы аванс перед сделкой по продаже квартиры 20:14Переживавшая из-за внешности Загитова заговорила об услугах пластических хирургов 19:05Рабочая группа Совета Федерации ознакомилась с ходом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 18:24Невестка вынуждена донашивать старые вещи за Наташей Королевой: Ей как раз 17:27Метеоролог назвала точную дату наступления морозов в Москве 15:59Сати Казанова откровенно рассказала об изменениях после родов: Не такая, как раньше 14:32Гжель, бублики и золото: как нарядить елку в самом модном стиле этого сезона 13:31"Мама, звезда, ремикс": всплыли шокирующие детали дела Долиной, о которых все молчали 12:52"Трусы за 500, не заморачивайтесь": стилист Влад Лисовец рассказал, в чем лучше встречать Новый год 11:26"Подогревают из-за рубежа средствами иноагентов": эксперт объяснил, кто на самом деле раздувает скандал с Долиной 10:09Счастливый Буйнов заинтриговал публику: Я женился 09:22Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства 08:32"Я рада, что ее спускают на землю": Айза назвала тех, кто на самом деле стоит за "отменой" Долиной 06:50Забытые обиды и старые связи: декабрь перевернет жизнь одного знака зодиака с ног на голову 03:06Ему пророчили проблемы со здоровье: ответ Газманова со сцены заставил зал остолбенеть 00:42"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день": почему 9 декабря так легко остаться с пустыми карманами 21:5156-летняя Бледанс откровенно заговорила о старении: Может морщина появиться где угодно 21:04Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть 20:04Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть 19:42Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела 19:15Сформируется ли в Москве к Новому году снежный покров — синоптик дала ответ 18:11На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло 16:54Станислав Ярушин рассказал о способах привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент 16:17Буланова внезапно столкнулась с финансовыми трудностями: Не могу себе позволить 14:36Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты 13:18Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим 11:45Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы 11:26Отдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу 10:18Дело на миллиард: рейтинг показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими 09:38Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок" 08:37Доктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь 08:00Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты 04:10Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать
Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя

65

Известная американская актриса и ведущая Меган Маркл оказалась в центре скандала из-за намеков о краже платья.

Как сообщает Radar Online, звезда пришла в ярость после публикаций, которые ставили под сомнение законность ее облачения в изумрудное платье бренда Galvan стоимостью 1695 долларов (около 133 тысяч рублей). Этот наряд стал известен благодаря съемкам для обложки журнала Variety в 2022 году.

Ситуация обострилась, когда в ноябре 2025 года Меган опубликовала фотографии, на которых она сервирует стол в аналогичном платье. Это вызвало волну слухов о том, что актриса могла "присвоить" наряд. В ответ на эти обвинения представители Маркл поспешили опровергнуть информацию, заявив: "Намеки на то, что какие-либо вещи были взяты без полного ведома и согласия стилистов на съемочной площадке или их соответствующих команд, являются не только абсолютной ложью, но и носят крайне клеветнический характер".

Инсайдеры, знакомые с ситуацией, утверждают, что использование таких выражений, как "крайне клеветнический", может указывать на то, что Меган намерена подать в суд на тех, кто распространяет подобные слухи.

"Меган редко так публично критикует сплетни в таблоидах, и использование таких выражений показывает, что она действительно вышла из себя и явно в ярости от намеков в статье о платье", — отметили источники Radar Online.

Неудивительно, что Маркл так резко отреагировала на обвинения: актрисе приходится постоянно защищать свою репутацию. В условиях постоянного внимания со стороны СМИ и общественности даже малейшие намеки могут вызвать бурную реакцию.

Некоторые эксперты по вопросам репутации утверждают, что подобные инциденты могут негативно сказаться на имидже знаменитости. "В мире шоу-бизнеса важно поддерживать чистоту своей репутации. Обвинения в краже могут иметь серьезные последствия", — сказал один из специалистов. Однако Меган Маркл явно не собирается оставлять это без ответа.

10 декабря 2025, 20:28
Меган Маркл. Кадр: YouTube-канал "Jamie Kern Lima"
Radar Online✓ Надежный источник

