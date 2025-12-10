Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Среда 10 декабря

Среда 10 декабря

19:46Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской 19:23Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае 19:12Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре
Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре

Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре
120

В этом декабре москвичам не стоит ожидать привычной морозной погоды.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова поделилась с Агентством городских новостей "Москва" прогнозом, который способен обнадежить жителей столицы. По ее словам, "морозы стали для столичного региона редкостью". Это значит, что декабрь будет более мягким, чем обычно.

Синоптик отметила, что предстоящие похолодания не задержатся надолго. "Не исключено, что у нас еще будут и оттепели в дневные часы до конца декабря", — добавила Позднякова.

Тем не менее, в конце текущей недели в столице ожидается похолодание. Уже вечером в пятницу, 12 декабря, температура начнет опускаться до минус 1 градуса, а порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. В субботу ожидается дальнейшее понижение температуры: в Москве она упадет до минус 5-7 градусов, а в области — до минус 9. Прогнозируется также небольшой снег, что придаст столице зимний вид.

В воскресенье температура продолжит снижаться: ночью она опустится до минус 10 градусов, а днём составит от минус 3 до минус 8. Несмотря на эти морозные ночи, Позднякова уверяет, что зима не собирается оставаться с нами надолго.

10 декабря 2025, 19:12
Фото: М. Денисов / Mos.ru
Агентство городских новостей "Москва"✓ Надежный источник

