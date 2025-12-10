Адвокат Александр Бенхин прокомментировал ситуацию с задолженностью по налогам певицы Ларисы Долиной на ее "тайный" особняк, расположенный в закрытом поселке Славино.

По его словам, Федеральная налоговая служба (ФНС) может подать в суд на Долину из-за неуплаты налогов, однако для этого необходимо подтвердить факт ввода жилого объекта в эксплуатацию.

"Мне кажется, Долина неспециально не платила налоги за это жилье. Хотя даже если намеренно, то мы ничего не докажем", — отметил адвокат.

Бенхин подчеркнул, что доказать умысел певицы в том, что она не вводила дом в эксплуатацию с целью избежать уплаты налогов, будет крайне сложно.

"Развитие событий будет зависеть уже от позиции ФНС. Если налоговая решит подать в суд на нее и скажет, что по факту есть, например, аэрофотосъемка, доказывающая, что дом был возведен столько-то лет назад, и все эти годы он не был введен в эксплуатацию, соответственно, не платились налоги на недвижимость, то теоретически могут на Долину подать в суд," — добавил он.

Адвокат также выразил мнение, что певица вряд ли стала бы экономить на оформлении своего дома или его вводе в эксплуатацию. "По мнению адвоката, сумма налога для исполнительницы ничтожно мала по сравнению с ее доходами и гонорарами," — отметил Бенхин. Он указал на важность позиции суда в данном вопросе: "Что он будет думать по поводу такого ответчика, как Долина?".

По его словам, решение суда будет зависеть от наличия политической воли и решения налоговой подать иск. "Пока жилой объект не введен в эксплуатацию, на него не должны платиться никакие налоги, так как формально это не является объектом для налогообложения," — пояснил адвокат.

Ключевым моментом в этом деле является дата постановки особняка на кадастровый учет. "Когда особняк поставили на кадастровый учет? В августе 2024 года. Как раз когда вся эта тема с аферой началась," — отметил Бенхин. Он предположил, что мошенники могли намереваться заполучить этот дом. "На кадастровый учет его поставили именно тогда с целью продажи, но не нашли клиента," — резюмировал адвокат.

Ранее стало известно, что Долина не платила налоги за свой особняк в течение 12 лет. С роскошного имения певицы в бюджет не поступило около миллиона рублей. Эта ситуация привлекла внимание общественности и может привести к серьезным последствиям для артистки.