Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам

В зимний период, когда улицы и тротуары покрыты льдом, риск падений значительно возрастает.

Юрист Никита Сорокин поделился важными советами для россиян, которые столкнулись с такой неприятной ситуацией. Он акцентировал внимание на том, что правильные действия после падения могут существенно помочь в получении компенсации.

Первым шагом, который следует предпринять после падения, является фиксация ситуации. Сорокин рекомендует сделать фотографии или видеозапись места происшествия. Это может стать важным доказательством в дальнейшем.

"При падении на льду следует зафиксировать ситуацию на фото или видео," — подчеркнул юрист.

Также необходимо вызвать скорую помощь и не покидать место происшествия до ее приезда.

Если вблизи находятся свидетели, стоит заручиться их поддержкой. "Заручитесь их поддержкой и возьмите у них номера телефонов — когда начнутся судебные разбирательства, те должны на них присутствовать," — отметил Сорокин. Наличие свидетелей может значительно укрепить вашу позицию в суде.

После получения медицинской помощи пострадавшему стоит пройти курс лечения. "Вы проходите курс лечения, после чего можно предъявить претензии с приложением всех чеков о тратах к определенным организациям," — добавил юрист. Это может касаться не только уличных происшествий, но и падений на территории торговых комплексов или других общественных мест.

Важно помнить, что если представители организаций отказываются выполнять свои обязательства по компенсации, вопрос можно решить в судебном порядке. "Если представители организаций вам отказывают, вопрос решается в судебном порядке," — заявил Сорокин. Это подчеркивает необходимость быть готовым к возможным юридическим разбирательствам.

Сорокин также указал на то, что размер денежной компенсации будет зависеть от степени тяжести травмы. "Если удастся доказать, что очистка уборка места происшествия от снега и льда велась ненадлежащим образом, размер денежной компенсации пострадавшему будет зависеть от степени тяжести травмы," — пояснил он. Важно учитывать и моральный вред, который также может быть предметом компенсации.

"Не забудьте про моральный вред. Все справки от психологов помогут увеличить сумму компенсации," — заключил юрист. Правильные действия после падения на льду могут оказать значительное влияние на итоговую сумму компенсации и помочь пострадавшему восстановиться после инцидента.