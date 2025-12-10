Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам

Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Среда 10 декабря

17:15Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам 15:36Что грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат 14:42Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве 12:53Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел 12:01"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу 11:18"Люблю": Седокова слила в Сеть интимную переписку с тем, кто ответил ей взаимностью 10:29Стал известен овощ-"убийца" медленного метаболизма: он есть в каждом магазине 09:17Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал 08:44Врач рассказала, какие продукты способны вернуть красоту и молодость: нужно есть ежедневно 06:03Нехилый гонорар и большие запросы: названа самая невостребованная звезда российского шоу-бизнеса 03:51Медики назвали опасную позу во сне: многие так спят 00:03Зимнее знамение: ни в коем случае не впускайте в дом этих людей 10 декабря, чтобы не остаться ни с чем 21:01Долина получила от покупательницы аванс перед сделкой по продаже квартиры 20:14Переживавшая из-за внешности Загитова заговорила об услугах пластических хирургов 19:05Рабочая группа Совета Федерации ознакомилась с ходом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 18:24Невестка вынуждена донашивать старые вещи за Наташей Королевой: Ей как раз 17:27Метеоролог назвала точную дату наступления морозов в Москве 15:59Сати Казанова откровенно рассказала об изменениях после родов: Не такая, как раньше 14:32Гжель, бублики и золото: как нарядить елку в самом модном стиле этого сезона 13:31"Мама, звезда, ремикс": всплыли шокирующие детали дела Долиной, о которых все молчали 12:52"Трусы за 500, не заморачивайтесь": стилист Влад Лисовец рассказал, в чем лучше встречать Новый год 11:26"Подогревают из-за рубежа средствами иноагентов": эксперт объяснил, кто на самом деле раздувает скандал с Долиной 10:09Счастливый Буйнов заинтриговал публику: Я женился 09:22Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства 08:32"Я рада, что ее спускают на землю": Айза назвала тех, кто на самом деле стоит за "отменой" Долиной 06:50Забытые обиды и старые связи: декабрь перевернет жизнь одного знака зодиака с ног на голову 03:06Ему пророчили проблемы со здоровье: ответ Газманова со сцены заставил зал остолбенеть 00:42"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день": почему 9 декабря так легко остаться с пустыми карманами 21:5156-летняя Бледанс откровенно заговорила о старении: Может морщина появиться где угодно 21:04Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть 20:04Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть 19:42Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела 19:15Сформируется ли в Москве к Новому году снежный покров — синоптик дала ответ 18:11На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло 16:54Станислав Ярушин рассказал о способах привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент 16:17Буланова внезапно столкнулась с финансовыми трудностями: Не могу себе позволить 14:36Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты 13:18Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим 11:45Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы 11:26Отдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу 10:18Дело на миллиард: рейтинг показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими 09:38Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок" 08:37Доктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь 08:00Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты 04:10Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать 04:05Где лучше всего встречать 2026 год Лошади, чтобы обрести счастье 00:47Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента 21:29Ни за что не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес 18:34Пепел в шампанском – невкусно и не работает: 5 современных ритуалов на Новый год, которые вам понравятся 15:05Вирус просто исчез: ученые сообщили о полном излечении пациента от ВИЧ
Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам

Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам
124

В зимний период, когда улицы и тротуары покрыты льдом, риск падений значительно возрастает.

Юрист Никита Сорокин поделился важными советами для россиян, которые столкнулись с такой неприятной ситуацией. Он акцентировал внимание на том, что правильные действия после падения могут существенно помочь в получении компенсации.

Первым шагом, который следует предпринять после падения, является фиксация ситуации. Сорокин рекомендует сделать фотографии или видеозапись места происшествия. Это может стать важным доказательством в дальнейшем.

"При падении на льду следует зафиксировать ситуацию на фото или видео," — подчеркнул юрист.

Также необходимо вызвать скорую помощь и не покидать место происшествия до ее приезда.

Если вблизи находятся свидетели, стоит заручиться их поддержкой. "Заручитесь их поддержкой и возьмите у них номера телефонов — когда начнутся судебные разбирательства, те должны на них присутствовать," — отметил Сорокин. Наличие свидетелей может значительно укрепить вашу позицию в суде.

После получения медицинской помощи пострадавшему стоит пройти курс лечения. "Вы проходите курс лечения, после чего можно предъявить претензии с приложением всех чеков о тратах к определенным организациям," — добавил юрист. Это может касаться не только уличных происшествий, но и падений на территории торговых комплексов или других общественных мест.

Важно помнить, что если представители организаций отказываются выполнять свои обязательства по компенсации, вопрос можно решить в судебном порядке. "Если представители организаций вам отказывают, вопрос решается в судебном порядке," — заявил Сорокин. Это подчеркивает необходимость быть готовым к возможным юридическим разбирательствам.

Сорокин также указал на то, что размер денежной компенсации будет зависеть от степени тяжести травмы. "Если удастся доказать, что очистка уборка места происшествия от снега и льда велась ненадлежащим образом, размер денежной компенсации пострадавшему будет зависеть от степени тяжести травмы," — пояснил он. Важно учитывать и моральный вред, который также может быть предметом компенсации.

"Не забудьте про моральный вред. Все справки от психологов помогут увеличить сумму компенсации," — заключил юрист. Правильные действия после падения на льду могут оказать значительное влияние на итоговую сумму компенсации и помочь пострадавшему восстановиться после инцидента.

10 декабря 2025, 17:15
Фото: Freepik
Телеканал "Мир"

Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной"

Что грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат

Что грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат
Адвокат Александр Бенхин прокомментировал ситуацию с задолженностью по налогам певицы Ларисы Долиной на ее "тайный" особняк, расположенный в закрытом поселке Славино. По его словам, Федеральная налоговая служба (ФНС) может подать в суд на Долину из-за неуплаты налогов, однако для этого необходимо подтвердить факт ввода жилого объекта в эксплуатацию.

Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел

Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел
Акционер и член совета директоров фабрики "Федоскино" Евгения Гладкина рассказала, как знаменитый промысел получил вторую жизнь. Миссия — спасти "русскую душу"Все началось с семейной коллекции.

"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу

"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу
В российском шоу-бизнесе случаются союзы, в которые невозможно поверить, даже увидев их собственными глазами. Интернет гудит от самой неожиданной сплетни сезона.

"Люблю": Седокова слила в Сеть интимную переписку с тем, кто ответил ей взаимностью

"Люблю": Седокова слила в Сеть интимную переписку с тем, кто ответил ей взаимностью
Пока пресса обсуждает личную жизнь Анны Седоковой, которая в прошлом году пережила настоящую трагедию, а хейтеры предрекают ей одиночество, певица сделала неожиданный ход. Анна Седокова, чье имя в последние месяцы не сходит со страниц скандальной хроники, наконец-то показала, кто является главным мужчиной в ее жизни.

Стал известен овощ-"убийца" медленного метаболизма: он есть в каждом магазине

Стал известен овощ-"убийца" медленного метаболизма: он есть в каждом магазине
В вечной битве за стройность и быстрый обмен веществ мы привыкли полагаться на изнурительные тренировки и строгие диеты. Но ключ к успеху может лежать не в ограничениях, а в одном простом продукте. Имя этого скромного супергероя — брокколи.

