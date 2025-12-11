Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего

Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Четверг 11 декабря

06:19Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 03:57Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников 00:37Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать 20:28Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя 19:46Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской 19:23Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае 19:12Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре 18:38Кардинально изменившаяся Ивлеева вспомнила о жизни до скандальной вечеринки: Было фантастически 17:15Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам 15:36Что грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат 14:42Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве 12:53Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел 12:01"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу 11:18"Люблю": Седокова слила в Сеть интимную переписку с тем, кто ответил ей взаимностью 10:29Стал известен овощ-"убийца" медленного метаболизма: он есть в каждом магазине 09:17Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал 08:44Врач рассказала, какие продукты способны вернуть красоту и молодость: нужно есть ежедневно 06:03Нехилый гонорар и большие запросы: названа самая невостребованная звезда российского шоу-бизнеса 03:51Медики назвали опасную позу во сне: многие так спят 00:03Зимнее знамение: ни в коем случае не впускайте в дом этих людей 10 декабря, чтобы не остаться ни с чем 21:01Долина получила от покупательницы аванс перед сделкой по продаже квартиры 20:14Переживавшая из-за внешности Загитова заговорила об услугах пластических хирургов 19:05Рабочая группа Совета Федерации ознакомилась с ходом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 18:24Невестка вынуждена донашивать старые вещи за Наташей Королевой: Ей как раз 17:27Метеоролог назвала точную дату наступления морозов в Москве 15:59Сати Казанова откровенно рассказала об изменениях после родов: Не такая, как раньше 14:32Гжель, бублики и золото: как нарядить елку в самом модном стиле этого сезона 13:31"Мама, звезда, ремикс": всплыли шокирующие детали дела Долиной, о которых все молчали 12:52"Трусы за 500, не заморачивайтесь": стилист Влад Лисовец рассказал, в чем лучше встречать Новый год 11:26"Подогревают из-за рубежа средствами иноагентов": эксперт объяснил, кто на самом деле раздувает скандал с Долиной 10:09Счастливый Буйнов заинтриговал публику: Я женился 09:22Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства 08:32"Я рада, что ее спускают на землю": Айза назвала тех, кто на самом деле стоит за "отменой" Долиной 06:50Забытые обиды и старые связи: декабрь перевернет жизнь одного знака зодиака с ног на голову 03:06Ему пророчили проблемы со здоровье: ответ Газманова со сцены заставил зал остолбенеть 00:42"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день": почему 9 декабря так легко остаться с пустыми карманами 21:5156-летняя Бледанс откровенно заговорила о старении: Может морщина появиться где угодно 21:04Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть 20:04Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть 19:42Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела 19:15Сформируется ли в Москве к Новому году снежный покров — синоптик дала ответ 18:11На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло 16:54Станислав Ярушин рассказал о способах привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент 16:17Буланова внезапно столкнулась с финансовыми трудностями: Не могу себе позволить 14:36Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты 13:18Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим 11:45Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы 11:26Отдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу 10:18Дело на миллиард: рейтинг показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими 09:38Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок"
Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего

Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего
1321

Атака на Аллу Пугачеву вышла на новый, финальный уровень. Речь уже не о ее замке, не о ее нынешнем статусе и даже не о ее отъезде.

Глава "Федерального проекта по борьбе с коррупцией" Виталий Бородин объявил о новом походе против Аллы Пугачевой. Он повторно обратился в суд с требованием лишить Примадонну ее высшего титула — звания "Народной артистки СССР". Но за формальным иском скрывается нечто гораздо большее. Это попытка доказать, что Пугачева была "чужой" для страны всегда, а не стала ею после отъезда, сообщает СМИ.

И для этого из архивов достали главный козырь. То, что годами было предметом кухонных споров, теперь стало официальным обвинением. Речь идет о словах Пугачевой о Джохаре Дудаеве, лидере чеченских сепаратистов 90-х, которого, как утверждают истцы, она в одном из интервью назвала "порядочным человеком".

Именно эта фраза, по мнению критиков, стала тем самым "главным преступлением", которое обнажило ее истинную суть. К требованиям присоединился и ветеран Александр Трещев, который считает, что одним этим высказыванием Пугачева "оскорбила народ".

Но это лишь верхушка айсберга. В ход пошло все: Бородин утверждает, что певица получает деньги за свои публичные заявления, "наносит вред" обществу. Весь ее творческий путь, вся ее биография теперь рассматривается под микроскопом с одной целью — найти доказательства ее "враждебности".

Пока судебные перспективы этого иска туманны. Но культурная война уже в самом разгаре. И ее цель — не просто наказать артистку, а провести тотальную ревизию прошлого и доказать, что главный символ эпохи на самом деле всегда был ее главным врагом.

11 декабря 2025, 06:19
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна

Нумеролог Анна Салемская. Фото: пресс-служба
Алла Пугачева. Фото: соцсети / @uliaveronika
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников

Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников
Новая откровенная фотосессия жены Александра Цекало, Дарины Эрвин, всколыхнула сеть, но на этот раз эффект оказался двойным. Дарина Эрвин, художница и супруга продюсера Александра Цекало, в очередной раз заставила говорить о себе.

Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать

Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать
11 декабря наши предки не просто смотрели на погоду, а прислушивались к птицам. Одна маленькая птичка, по поверьям, могла предсказать будущее, и чтобы оно было счастливым, нужно было соблюдать два строгих правила. Птичка-вещунья: кто такая сойка и почему ее день так важен?В народном календаре этот день называют Сойкин день.

Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя

Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя
Известная американская актриса и ведущая Меган Маркл оказалась в центре скандала из-за намеков о краже платья. Как сообщает Radar Online, звезда пришла в ярость после публикаций, которые ставили под сомнение законность ее облачения в изумрудное платье бренда Galvan стоимостью 1695 долларов (около 133 тысяч рублей).

Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской

Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской
Регина Тодоренко едва не стала пострадавшей в ДТП, когда гуляла с коляской. "Почти сбили меня с коляской.

Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае

Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае
Когда приближаются праздники, многие из нас начинают задумываться о том, какие подарки выбрать для своих близких. Однако к 2026 году, который пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, важно учитывать особенности этого символа года.

