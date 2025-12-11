Атака на Аллу Пугачеву вышла на новый, финальный уровень. Речь уже не о ее замке, не о ее нынешнем статусе и даже не о ее отъезде.



Глава "Федерального проекта по борьбе с коррупцией" Виталий Бородин объявил о новом походе против Аллы Пугачевой. Он повторно обратился в суд с требованием лишить Примадонну ее высшего титула — звания "Народной артистки СССР". Но за формальным иском скрывается нечто гораздо большее. Это попытка доказать, что Пугачева была "чужой" для страны всегда, а не стала ею после отъезда, сообщает СМИ.

И для этого из архивов достали главный козырь. То, что годами было предметом кухонных споров, теперь стало официальным обвинением. Речь идет о словах Пугачевой о Джохаре Дудаеве, лидере чеченских сепаратистов 90-х, которого, как утверждают истцы, она в одном из интервью назвала "порядочным человеком".

Именно эта фраза, по мнению критиков, стала тем самым "главным преступлением", которое обнажило ее истинную суть. К требованиям присоединился и ветеран Александр Трещев, который считает, что одним этим высказыванием Пугачева "оскорбила народ".

Но это лишь верхушка айсберга. В ход пошло все: Бородин утверждает, что певица получает деньги за свои публичные заявления, "наносит вред" обществу. Весь ее творческий путь, вся ее биография теперь рассматривается под микроскопом с одной целью — найти доказательства ее "враждебности".

Пока судебные перспективы этого иска туманны. Но культурная война уже в самом разгаре. И ее цель — не просто наказать артистку, а провести тотальную ревизию прошлого и доказать, что главный символ эпохи на самом деле всегда был ее главным врагом.

