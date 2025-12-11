Стало известно самое полезное новогоднее блюдо: это не овощной салат и даже не красная икра

Пока все закупаются мандаринами и красной икрой, а диетологи советуют нажимать на овощи, один врач утверждает: главный суперфуд новогоднего стола – это блюдо, которое многие незаслуженно обходят стороной. И нет, это не очередной салат.



Тот самый холодец, от одного вида которого некоторые начинают морщить нос. Но, как уверяет врач интегративной медицины Ирина Баранова, те, кто негативно смотрит в его сторону, очень многое теряют. В предновогодней суете с ее дедлайнами и годовыми отчетами это блюдо — настоящее лекарство в форме еды.

Ваша бьюти-добавка — прямо в тарелке

Забудьте про дорогие баночки с надписью "для суставов и кожи". В холодце содержится коллаген в самой что ни на есть естественной и биодоступной форме. Тот самый, за который мы платим немалые деньги в аптеках, надеясь укрепить суставы, сделать кожу упругой и заживить слизистую кишечника. В холодце все это есть от природы, без лишних добавок и консервантов.

Природное успокоительное от новогоднего стресса

Но и это еще не все. Холодец богат глицином — аминокислотой, которая мягко "убаюкивает" нервную систему. Она помогает справиться с тем самым "новогодним перевозбуждением" от ярких огней, шума и стресса под лозунгом "все должно быть идеально". Пока другие ищут успокоительные, вы можете просто съесть порцию вкусного холодца.

Вызов моде на "чистое филе"

Врач также бросает камень в огород модной тенденции есть только "чистое филе" и обезжиренные продукты, называя это "роковой ошибкой". Когда мы едим только мышечное мясо, мы лишаем себя ценнейших веществ, которые содержатся в соединительной ткани, костях и хрящах. Холодец — это пример "целостной" еды, которая возвращает телу весь спектр питательных веществ, задуманных природой.

Как правильно подавать, чтобы получить максимум пользы?

Конечно, чтобы все это богатство хорошо усвоилось, подавать холодец нужно с умом. Обязательно добавьте к нему хрен или горчицу. Они не только идеально дополняют вкус, но и стимулируют пищеварение, помогая организму получить из блюда максимум пользы.

Так что, если на вашем праздничном столе будет холодец, знайте: вы не просто следуете традиции. Вы дарите своему телу настоящий подарок, который поддержит его не только в январе, но и весной, когда многим из нас так не хватает сил и энергии.