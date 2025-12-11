Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Четверг 11 декабря

Четверг 11 декабря
Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников

Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников
85

Новая откровенная фотосессия жены Александра Цекало, Дарины Эрвин, всколыхнула сеть, но на этот раз эффект оказался двойным.

Дарина Эрвин, художница и супруга продюсера Александра Цекало, в очередной раз заставила говорить о себе. В своем микроблоге она опубликовала серию профессиональных кадров, на которых позирует на диване, одетая лишь в прозрачные колготки. Обнаженную грудь девушка изящно прикрывает рукой. Фотография, задуманная как провокационная и эстетичная, попала точно в цель, но расколола ее аудиторию на два непримиримых лагеря.

Первый лагерь, как и ожидалось, пришел в восторг. Комментарии под постом пестрят комплиментами: "Очаровательна!", "Просто королева", "Идеальна, ты нас ошеломила!". Эти поклонники увидели в снимке смелое искусство, раскованность и красоту женского тела. Для них Дарина — икона стиля и свободы самовыражения.

Но именно этот снимок стал последней каплей для другой, не менее многочисленной группы — разочаровавшихся поклонников. Их разочарование началось пару лет назад, когда Дарина, ранее обладавшая женственными, пышными формами, начала стремительно худеть. Теперь, на новой фотографии, где отчетливо видны торчащие ребра, они увидели подтверждение своим страхам.

Дарина Эрвин. Фото: соцсети / @darina.ervin

"Превратилась в обтянутый кожей скелет", — так описывают ее трансформацию те, кто переживает за ее здоровье. Они помнят Дарину другой и не могут принять ее новый образ. По сети уже давно гуляют слухи, что причиной такой резкой потери веса стали популярные среди селебрити уколы для похудения. Хотя подтверждения этому нет, для многих фанатов сама мысль о том, что их любимица пошла на такие меры, стала причиной глубокого разочарования.

Таким образом, одна фотография обнажила не только тело Дарины, но и глубокий раскол среди ее аудитории. Пока одни видят в ней королеву, ошеломляющую своей красотой, другие с горечью констатируют, что потеряли тот образ, который когда-то полюбили.

11 декабря 2025, 03:57
Александр Цекало. Фото: Youtube / @SMOTRIM_KULTURA
соцсети

Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать

Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать
11 декабря наши предки не просто смотрели на погоду, а прислушивались к птицам. Одна маленькая птичка, по поверьям, могла предсказать будущее, и чтобы оно было счастливым, нужно было соблюдать два строгих правила. Птичка-вещунья: кто такая сойка и почему ее день так важен?В народном календаре этот день называют Сойкин день.

Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя

Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя
Известная американская актриса и ведущая Меган Маркл оказалась в центре скандала из-за намеков о краже платья. Как сообщает Radar Online, звезда пришла в ярость после публикаций, которые ставили под сомнение законность ее облачения в изумрудное платье бренда Galvan стоимостью 1695 долларов (около 133 тысяч рублей).

Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской

Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской
Регина Тодоренко едва не стала пострадавшей в ДТП, когда гуляла с коляской. "Почти сбили меня с коляской.

Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае

Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае
Когда приближаются праздники, многие из нас начинают задумываться о том, какие подарки выбрать для своих близких. Однако к 2026 году, который пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, важно учитывать особенности этого символа года.

Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре

Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре
В этом декабре москвичам не стоит ожидать привычной морозной погоды. Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова поделилась с Агентством городских новостей "Москва" прогнозом, который способен обнадежить жителей столицы.

