Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику

Впервые за долгое время главная героиня самого громкого скандала года появилась там, где ее ждали больше всего.



Впервые после завершения скандального суда, оставившего покупательницу Полину Лурье без денег и без жилья, Лариса Долина решилась на публичный выход. Местом действия стала церемония награждения в Москве. И этот вечер показал истинное отношение певицы к происходящему куда ярче, чем любые судебные иски, сообщает СМИ.

На сцене все было как обычно: блеск, голос, аплодисменты. Сразу после выступления Долина даже нашла время для дежурных улыбок и селфи с поклонниками, поддерживая образ любимицы публики. Но эта идиллия рухнула ровно в ту секунду, когда к ней попытались приблизиться журналисты.

У прессы накопилось много вопросов. И речь не только о судьбе несчастной покупательницы, которую суд не обязал компенсировать убытки. В воздухе повисла новая, неудобная тема — слухи о "тайном дворце" певицы, которые начали курсировать в СМИ параллельно с историей о "последних потерянных сбережениях".

Реакция Долиной была красноречивой. Вместо ответов — каменное лицо и стремительное бегство. Артистка наотрез отказалась комментировать ситуацию с квартирой и уж тем более новости о своей скрытой недвижимости.

Финал вечера выглядел символично: под плотным кольцом охраны певицу спешно вывели из здания и посадили в наглухо тонированный микроавтобус. Дверь захлопнулась, отрезав "жертву мошенников" от неудобной реальности.

Этот контраст — улыбки для фанатов и тонированное стекло для всех остальных — вызвал новую волну негодования. Публика, которая еще недавно сочувствовала артистке, теперь видит в ее поведении высокомерие и нежелание нести ответственность. Молчаливое бегство в бронированном авто на фоне слухов о дворцах выглядит не как защита, а как вызов общественному мнению.