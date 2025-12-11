Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной

Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной
В последнее время внимание общественности привлекла история, связанная с продажей квартиры знаменитой певицы Ларисы Долиной.

Риелтор, который помогал ей в этом непростом процессе, оказался не просто специалистом в своей области, а настоящим экспертом по мошенническим схемам. Эта неожиданная деталь была раскрыта в ходе расследования.

По информации адвоката покупательницы квартиры Полины Лурье, Светланы Свириденко, ситуация сложилась довольно запутанно.

"Лариса Долина сама обратилась в агентство недвижимости и попала на дежурного риелтора, которым был Денис Б.", — рассказала юрист.

Она пояснила, что именно этот риелтор сопровождал певицу на всех этапах сделки, включая показ квартиры и заключение договора в банке. Несмотря на то, что Денис Б. оказался в центре скандала, к нему нет претензий со стороны следствия.

Интересно, что Денис Б. был одним из первых задержанных по делу, однако вскоре его отпустили. Он проходит по делу как свидетель, что указывает на его невиновность в совершении каких-либо преступных действий. Более того, известно, что в прошлом этот 32-летний риелтор активно делился своими знаниями с общественностью, выступая в СМИ и давая советы о том, как избежать обмана при сделках с недвижимостью.

Однако жизнь Дениса Б. не всегда была безоблачной. Ранее он сам стал жертвой мошенников — в 2021 году он перевел аферистам шесть тысяч рублей при попытке арендовать дом в Краснодарском крае. Этот опыт, возможно, стал толчком для его дальнейшей профессиональной деятельности и стремления помочь другим избежать подобных ситуаций.

11 декабря 2025, 17:55
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов
Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

