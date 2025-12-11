Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда

Российский певец Прохор Шаляпин в недавнем интервью с Аленой Жигаловой рассказал о конфликте с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым.

Артист откровенно заявил, что не желает больше общаться с Киркоровым и считает, что примирение между ними невозможно. На вопрос о возможности помириться с Киркоровым Шаляпин ответил с явным раздражением: "Я не хочу вообще общаться с Филиппом Киркоровым никогда в моей жизни!".

Это заявление стало настоящим откровением для зрителей, так как ранее артист, будучи ведущим на одном из мероприятий, общался с Киркоровым довольно дружелюбно. Однако Шаляпин объяснил этот момент тем, что он был "заложником этой ситуации", так как профессионализм требовал от него поддерживать вежливые отношения на сцене.

Шаляпин раскрыл причины своей неприязни к Киркорову, вспоминая о том, как после участия в шоу "Фабрика звезд" он завел дружбу с артистом. Эта дружба открыла ему двери на крупные мероприятия и концерты. Однако все изменилось, когда Прохор стал свидетелем разговора между Киркоровым и Ларисой Синельщиковой, представителем одного из федеральных телеканалов. В этом разговоре Киркоров обсуждал возможность взимания процента с Димы Билана, тогдашнего подопечного Яны Рудковской, который только что выиграл "Евровидение".

Шаляпин, узнав об этом разговоре, решил рассказать Рудковской всю правду. Это решение привело к скандалу между ней и Киркоровым, который вскоре уладил свои разногласия с продюсером. Однако Шаляпин оказался крайним в этой ситуации и стал жертвой конфликта.

Прохор намекнул, что эта ситуация оказала негативное влияние на его карьеру и способствовала его долгому отсутствию на сцене. Он подчеркнул, что не может считать авторитетом человека, который всячески преграждал ему путь к успеху. В ответ на предложение Жигаловой попытаться отпустить обиды прошлого и наладить общение, Шаляпин твердо заявил: "Я не гордый, я просто хочу без этих людей обойтись в своей жизни".