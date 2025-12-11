Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Четверг 11 декабря

11 декабря 2025
"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее

"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее
1

Олимпийская чемпионка призналась, что долгое время смотрела в зеркало с ненавистью.

Алина Загитова решилась на, пожалуй, самое откровенное интервью в своей жизни. Как сообщает Клео.ру, фигуристка сорвала кулисы с "волшебного мира" детского спорта, показав его уродливую изнанку. Оказывается, путь к олимпийскому золоту для нее был вымощен не только тренировками, но и ежедневным психологическим насилием.

Спортсменка призналась: главные комплексы в нее вбивали собственные наставники. И били они по самому больному для девочки-подростка — по внешности.

"Вот это у тебя щеки, посмотри, какая ты жирная", — цитирует Загитова слова, которые слышала регулярно.

Это не были единичные срывы. Это была система. Тренеры внушали ей, что она не соответствует стандартам, формируя стойкое неприятие собственного тела. Ситуация усугублялась давлением в школе, где будущая звезда сталкивалась с буллингом сверстников и холодностью учителей.

Давление было настолько сильным, что юная Алина всерьез задумывалась о кардинальных мерах. Она рассматривала косметологические процедуры и операции, лишь бы избавиться от ненавистных "пухлых щек" и соответствовать навязанному идеалу.

Ирония судьбы в том, что лицо Загитовой изменилось само собой, и без скальпеля хирурга. Алина рассказала, что "скульптором" выступили обычные брекеты: после исправления прикуса ушла и та самая детская припухлость, за которую ее травили.

Сегодня 23-летняя звезда призналась, что научилась принимать себя и отказалась от фотошопа, чтобы не поддерживать иллюзию идеальности.

Шоу-бизнес в Telegram

11 декабря 2025, 14:30
Алина Загитова. Фото: Youtube / @Liasan
Клео.ру✓ Надежный источник

Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

