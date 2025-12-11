Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"?

С приближением самого волшебного праздника года – Нового года – все ждут чудес и магии.

В этом году на сцене ультрасовременного концертного зала "Москва", расположенного в парке "Остров Мечты", с 20 по 21 декабря, с 24 по 30 декабря 2025 года и со 2 по 7 января 2026 года пройдет уникальное новогоднее мегашоу "История игрушек", организованное продюсерским центром "Седьмая Радуга". Это грандиозное событие станет настоящим праздником для детей и взрослых, где любимые мультперсонажи объединятся, чтобы спасти главный праздник года.

Сюжет новогоднего шоу

В этом удивительном шоу зрителей ждет встреча с любимыми героями телеканала "МУЛЬТ". По сюжету, в канун Нового года мир игрушек оказывается под угрозой: обиженная Тень вызывает переполох в магазине игрушек, и герои забывают, кем они являются. Чтобы вернуть праздник и восстановить порядок, мультперсонажам предстоит разгадать хитрую головоломку, вспомнить о своей дружбе и доброте. В этом увлекательном путешествии они научатся тому, что настоящее волшебство заключается не в чудесах, а в дружбе и взаимопомощи.

Пять юных волшебниц

В центре сюжета — пять юных волшебниц: Аленка, Варя, Маша, Снежка и Алиса. Каждая из них обладает уникальными способностями и играет важную роль в сохранении баланса между мирами сказок и людей:

Аленка — гиперактивная и общительная хранительница браслета-ключа Огня, всегда готовая прийти на помощь своим друзьям.

Варя — ответственный лидер команды, дочь короля и королевы, управляющая Воздухом и вдохновляющая остальных на добрые поступки.

Маша — умная изобретательница, повелевающая Землей и растениями, всегда находящая нестандартные решения.

Снежка — добрая внучка Деда Мороза, контролирующая Воду, снег и лед, которая приносит радость и уют.

Алиса — энергичная хранительница времени, умеющая путешествовать по разным эпохам и показывающая друзьям важность момента.

Команда игрушек

Не менее интересна команда игрушек, которые оживают, когда их хозяин Рома уходит в школу. Они устраивают вечеринки, попадают в приключения и отлично проводят время.

Бублик — игрушка-антистресс с ярким характером, который всегда знает, как поднять настроение.

Глория — ловкая фигурка с саркастичным юмором, способная развеселить даже в самые трудные моменты.Флай — лидер команды, который всегда готов к новым вызовам и поддерживает своих друзей.

Пинки — куколка-принцесса с волшебным шармом, вдохновляющая всех вокруг.

Турбозавры

Не забудем о Турбозаврах — динозаврах, которые эволюционировали после падения метеорита и научились превращаться в машины. Теперь они живут рядом с людьми и дружат с детьми — Петей, Катей и Ипполитом. В их команду входят:

Трак — тираннозавр-робот, всегда готовый прийти на помощь.Анки — анкилозавр-кран, помогающий решать сложные задачи. Тор — стегозавр-трактор, надежный друг в любой ситуации.

Сирена — дилофозавр-пожарная машина, которая следит за безопасностью.

Ум и хрум

Герои российского мультсериала обитают на съедобной планете, где все состоит из еды. Ум — рассудительный и эрудированный персонаж, а его лучший друг Хрум постоянно попадает в неприятности из-за своей страсти к еде. Вместе они преодолевают все преграды и учат зрителей важным жизненным урокам.

Басик

Замыкает нашу команду уникальный кот Басик, обладающий необычными умственными способностями. Он дружелюбен и всегда готов помочь своему хозяину. Басик попадает в увлекательные истории, показывает важность доброты и всегда приходит на помощь.

Новогоднее мегашоу "История игрушек" определенно станет незабываемым событием для всей семьи. Встреча с любимыми мультперсонажами подарит зрителям радость и волшебство, а также напомнит о том, что настоящие чудеса происходят благодаря дружбе и доброте. Не упустите возможность стать частью этого удивительного праздника.