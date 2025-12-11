Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"?

Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Топ новостей недели

Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандалаПопавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодостиНас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа?Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шагПострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг

Лента новостей

Четверг 11 декабря

15:24Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"? 14:30"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее 13:17Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин 12:19Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет 11:10"Бюстгальтер стираю редко": женщины раскрыли секреты, о которых мужчины даже не догадываются 10:37Дело не в калориях: вот почему на самом деле вы переедаете и чувствуете усталость после обеда 09:26Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику 08:46Стало известно самое полезное новогоднее блюдо: это не овощной салат и даже не красная икра 06:19Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 03:57Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников 00:37Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать 20:28Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя 19:46Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской 19:23Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае 19:12Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре 18:38Кардинально изменившаяся Ивлеева вспомнила о жизни до скандальной вечеринки: Было фантастически 17:15Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам 15:36Что грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат 14:42Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве 12:53Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел 12:01"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу 11:18"Люблю": Седокова слила в Сеть интимную переписку с тем, кто ответил ей взаимностью 10:29Стал известен овощ-"убийца" медленного метаболизма: он есть в каждом магазине 09:17Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал 08:44Врач рассказала, какие продукты способны вернуть красоту и молодость: нужно есть ежедневно 06:03Нехилый гонорар и большие запросы: названа самая невостребованная звезда российского шоу-бизнеса 03:51Медики назвали опасную позу во сне: многие так спят 00:03Зимнее знамение: ни в коем случае не впускайте в дом этих людей 10 декабря, чтобы не остаться ни с чем 21:01Долина получила от покупательницы аванс перед сделкой по продаже квартиры 20:14Переживавшая из-за внешности Загитова заговорила об услугах пластических хирургов 19:05Рабочая группа Совета Федерации ознакомилась с ходом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 18:24Невестка вынуждена донашивать старые вещи за Наташей Королевой: Ей как раз 17:27Метеоролог назвала точную дату наступления морозов в Москве 15:59Сати Казанова откровенно рассказала об изменениях после родов: Не такая, как раньше 14:32Гжель, бублики и золото: как нарядить елку в самом модном стиле этого сезона 13:31"Мама, звезда, ремикс": всплыли шокирующие детали дела Долиной, о которых все молчали 12:52"Трусы за 500, не заморачивайтесь": стилист Влад Лисовец рассказал, в чем лучше встречать Новый год 11:26"Подогревают из-за рубежа средствами иноагентов": эксперт объяснил, кто на самом деле раздувает скандал с Долиной 10:09Счастливый Буйнов заинтриговал публику: Я женился 09:22Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства 08:32"Я рада, что ее спускают на землю": Айза назвала тех, кто на самом деле стоит за "отменой" Долиной 06:50Забытые обиды и старые связи: декабрь перевернет жизнь одного знака зодиака с ног на голову 03:06Ему пророчили проблемы со здоровье: ответ Газманова со сцены заставил зал остолбенеть 00:42"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день": почему 9 декабря так легко остаться с пустыми карманами 21:5156-летняя Бледанс откровенно заговорила о старении: Может морщина появиться где угодно 21:04Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть 20:04Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть 19:42Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела 19:15Сформируется ли в Москве к Новому году снежный покров — синоптик дала ответ 18:11На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"?

Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"?
216

С приближением самого волшебного праздника года – Нового года – все ждут чудес и магии.

В этом году на сцене ультрасовременного концертного зала "Москва", расположенного в парке "Остров Мечты", с 20 по 21 декабря, с 24 по 30 декабря 2025 года и со 2 по 7 января 2026 года пройдет уникальное новогоднее мегашоу "История игрушек", организованное продюсерским центром "Седьмая Радуга". Это грандиозное событие станет настоящим праздником для детей и взрослых, где любимые мультперсонажи объединятся, чтобы спасти главный праздник года.

Сюжет новогоднего шоу

В этом удивительном шоу зрителей ждет встреча с любимыми героями телеканала "МУЛЬТ". По сюжету, в канун Нового года мир игрушек оказывается под угрозой: обиженная Тень вызывает переполох в магазине игрушек, и герои забывают, кем они являются. Чтобы вернуть праздник и восстановить порядок, мультперсонажам предстоит разгадать хитрую головоломку, вспомнить о своей дружбе и доброте. В этом увлекательном путешествии они научатся тому, что настоящее волшебство заключается не в чудесах, а в дружбе и взаимопомощи.

Фото: пресс-служба

Пять юных волшебниц

В центре сюжета — пять юных волшебниц: Аленка, Варя, Маша, Снежка и Алиса. Каждая из них обладает уникальными способностями и играет важную роль в сохранении баланса между мирами сказок и людей:

Аленка — гиперактивная и общительная хранительница браслета-ключа Огня, всегда готовая прийти на помощь своим друзьям.

Варя — ответственный лидер команды, дочь короля и королевы, управляющая Воздухом и вдохновляющая остальных на добрые поступки.

Маша — умная изобретательница, повелевающая Землей и растениями, всегда находящая нестандартные решения.

Снежка — добрая внучка Деда Мороза, контролирующая Воду, снег и лед, которая приносит радость и уют.

Алиса — энергичная хранительница времени, умеющая путешествовать по разным эпохам и показывающая друзьям важность момента.

Фото: пресс-служба

Команда игрушек

Не менее интересна команда игрушек, которые оживают, когда их хозяин Рома уходит в школу. Они устраивают вечеринки, попадают в приключения и отлично проводят время.

Бублик — игрушка-антистресс с ярким характером, который всегда знает, как поднять настроение.

Глория — ловкая фигурка с саркастичным юмором, способная развеселить даже в самые трудные моменты.Флай — лидер команды, который всегда готов к новым вызовам и поддерживает своих друзей.

Пинки — куколка-принцесса с волшебным шармом, вдохновляющая всех вокруг.

Фото: пресс-служба

Турбозавры

Не забудем о Турбозаврах — динозаврах, которые эволюционировали после падения метеорита и научились превращаться в машины. Теперь они живут рядом с людьми и дружат с детьми — Петей, Катей и Ипполитом. В их команду входят:

Трак — тираннозавр-робот, всегда готовый прийти на помощь.Анки — анкилозавр-кран, помогающий решать сложные задачи. Тор — стегозавр-трактор, надежный друг в любой ситуации.

Сирена — дилофозавр-пожарная машина, которая следит за безопасностью.

Ум и хрум

Герои российского мультсериала обитают на съедобной планете, где все состоит из еды. Ум — рассудительный и эрудированный персонаж, а его лучший друг Хрум постоянно попадает в неприятности из-за своей страсти к еде. Вместе они преодолевают все преграды и учат зрителей важным жизненным урокам.

Фото: пресс-служба

Басик

Замыкает нашу команду уникальный кот Басик, обладающий необычными умственными способностями. Он дружелюбен и всегда готов помочь своему хозяину. Басик попадает в увлекательные истории, показывает важность доброты и всегда приходит на помощь.

Новогоднее мегашоу "История игрушек" определенно станет незабываемым событием для всей семьи. Встреча с любимыми мультперсонажами подарит зрителям радость и волшебство, а также напомнит о том, что настоящие чудеса происходят благодаря дружбе и доброте. Не упустите возможность стать частью этого удивительного праздника.

Шоу-бизнес в Telegram

11 декабря 2025, 15:24
Фото: пресс-служба
"Седьмая Радуга"✓ Надежный источник

"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее

"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее
Олимпийская чемпионка призналась, что долгое время смотрела в зеркало с ненавистью. Алина Загитова решилась на, пожалуй, самое откровенное интервью в своей жизни.

Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет

Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет
Кажется, мы стали свидетелями самого короткого бойкота в истории российского шоу-бизнеса. Громкая "исповедь" Ларисы Долиной на федеральном канале сработала безотказно: грехи отпущены, двери телецентров снова открыты.

"Бюстгальтер стираю редко": женщины раскрыли секреты, о которых мужчины даже не догадываются

"Бюстгальтер стираю редко": женщины раскрыли секреты, о которых мужчины даже не догадываются
В отношениях всегда есть место маленьким тайнам. Недавно на популярном форуме Reddit, как подметили в RidLife, женщины решили поделиться откровениями о том, что они предпочитают скрывать от своих партнеров.

Дело не в калориях: вот почему на самом деле вы переедаете и чувствуете усталость после обеда

Дело не в калориях: вот почему на самом деле вы переедаете и чувствуете усталость после обеда
Знакомо чувство, когда после обеда хочется не работать, а спать? А живот предательски вздувается, хотя вы съели, казалось бы, совсем немного? Оказывается, виноват может быть не ваш обед, а то, как вы его съели. Когда вы закидываете в себя еду "на бегу", пережевывая бутерброд по дороге или заглатывая салат за пять минут у компьютера, ваш организм просто не успевает среагировать.

Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику

Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику
Впервые за долгое время главная героиня самого громкого скандала года появилась там, где ее ждали больше всего. Впервые после завершения скандального суда, оставившего покупательницу Полину Лурье без денег и без жилья, Лариса Долина решилась на публичный выход.

Выбор читателей

10/12СрдТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал 10/12СрдНехилый гонорар и большие запросы: названа самая невостребованная звезда российского шоу-бизнеса 11/12ЧтвСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику 10/12Срд"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу 11/12ЧтвНазвано главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 10/12СрдЗимнее знамение: ни в коем случае не впускайте в дом этих людей 10 декабря, чтобы не остаться ни с чем