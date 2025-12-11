Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни

Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Топ новостей недели

Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандалаПопавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодостиНас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа?Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шагПострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг

Лента новостей

Четверг 11 декабря

17:55Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной 16:52Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда 15:24Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"? 14:30"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее 13:17Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин 12:19Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет 11:10"Бюстгальтер стираю редко": женщины раскрыли секреты, о которых мужчины даже не догадываются 10:37Дело не в калориях: вот почему на самом деле вы переедаете и чувствуете усталость после обеда 09:26Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику 08:46Стало известно самое полезное новогоднее блюдо: это не овощной салат и даже не красная икра 06:19Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 03:57Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников 00:37Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать 20:28Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя 19:46Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской 19:23Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае 19:12Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре 18:38Кардинально изменившаяся Ивлеева вспомнила о жизни до скандальной вечеринки: Было фантастически 17:15Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам 15:36Что грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат 14:42Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве 12:53Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел 12:01"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу 11:18"Люблю": Седокова слила в Сеть интимную переписку с тем, кто ответил ей взаимностью 10:29Стал известен овощ-"убийца" медленного метаболизма: он есть в каждом магазине 09:17Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал 08:44Врач рассказала, какие продукты способны вернуть красоту и молодость: нужно есть ежедневно 06:03Нехилый гонорар и большие запросы: названа самая невостребованная звезда российского шоу-бизнеса 03:51Медики назвали опасную позу во сне: многие так спят 00:03Зимнее знамение: ни в коем случае не впускайте в дом этих людей 10 декабря, чтобы не остаться ни с чем 21:01Долина получила от покупательницы аванс перед сделкой по продаже квартиры 20:14Переживавшая из-за внешности Загитова заговорила об услугах пластических хирургов 19:05Рабочая группа Совета Федерации ознакомилась с ходом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 18:24Невестка вынуждена донашивать старые вещи за Наташей Королевой: Ей как раз 17:27Метеоролог назвала точную дату наступления морозов в Москве 15:59Сати Казанова откровенно рассказала об изменениях после родов: Не такая, как раньше 14:32Гжель, бублики и золото: как нарядить елку в самом модном стиле этого сезона 13:31"Мама, звезда, ремикс": всплыли шокирующие детали дела Долиной, о которых все молчали 12:52"Трусы за 500, не заморачивайтесь": стилист Влад Лисовец рассказал, в чем лучше встречать Новый год 11:26"Подогревают из-за рубежа средствами иноагентов": эксперт объяснил, кто на самом деле раздувает скандал с Долиной 10:09Счастливый Буйнов заинтриговал публику: Я женился 09:22Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства 08:32"Я рада, что ее спускают на землю": Айза назвала тех, кто на самом деле стоит за "отменой" Долиной 06:50Забытые обиды и старые связи: декабрь перевернет жизнь одного знака зодиака с ног на голову 03:06Ему пророчили проблемы со здоровье: ответ Газманова со сцены заставил зал остолбенеть 00:42"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день": почему 9 декабря так легко остаться с пустыми карманами 21:5156-летняя Бледанс откровенно заговорила о старении: Может морщина появиться где угодно 21:04Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть 20:04Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть 19:42Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни

Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни

С 14 декабря в Москве ожидается значительное похолодание.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура в столице опустится на 3-4 градуса ниже нормы, что может стать причиной серьезных неудобств для жителей города.

Согласно прогнозам, уже в субботу, 13 декабря, москвичи почувствуют резкое снижение температуры. В этот день столбики термометров покажут минимум на 10 градусов меньше, чем в первой половине пятницы. Если в пятницу температура колебалась в пределах +3...+5 градусов Цельсия, то в субботу она опустится до -3...-5 градусов. В некоторых районах Подмосковья температура может достигнуть -7 градусов днем и -9 градусов ночью.

В воскресенье, 14 декабря, и в начале следующей недели холод продолжит усиливаться. Ночные температуры будут колебаться от -10 до -12 градусов, а днем воздух прогреется лишь до -4...-9 градусов. По словам Вильфанда, такая погода уже характерна для января, и москвичам стоит готовиться к зимним условиям.

Помимо похолодания, синоптики предупреждают о возможном гололеде. Александр Шувалов отметил, что вечером в пятницу, 12 декабря, ожидаются неблагоприятные условия на дорогах из-за образования льда. Это может привести к заторам и увеличению числа ДТП, поэтому водителям рекомендуется быть особенно осторожными.

Шоу-бизнес в Telegram

11 декабря 2025, 19:00
Фото: Е. Самарин / Mos.ru
Интерфакс✓ Надежный источник

По теме

Метеоролог назвала точную дату наступления морозов в Москве

Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной

Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной
В последнее время внимание общественности привлекла история, связанная с продажей квартиры знаменитой певицы Ларисы Долиной. Риелтор, который помогал ей в этом непростом процессе, оказался не просто специалистом в своей области, а настоящим экспертом по мошенническим схемам.

Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда

Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда
Российский певец Прохор Шаляпин в недавнем интервью с Аленой Жигаловой рассказал о конфликте с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Артист откровенно заявил, что не желает больше общаться с Киркоровым и считает, что примирение между ними невозможно.

Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"?

Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"?
С приближением самого волшебного праздника года – Нового года – все ждут чудес и магии. В этом году на сцене ультрасовременного концертного зала "Москва", расположенного в парке "Остров Мечты", с 20 по 21 декабря, с 24 по 30 декабря 2025 года и со 2 по 7 января 2026 года пройдет уникальное новогоднее мегашоу "История игрушек", организованное продюсерским центром "Седьмая Радуга".

"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее

"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее
Олимпийская чемпионка призналась, что долгое время смотрела в зеркало с ненавистью. Алина Загитова решилась на, пожалуй, самое откровенное интервью в своей жизни.

Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет

Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет
Кажется, мы стали свидетелями самого короткого бойкота в истории российского шоу-бизнеса. Громкая "исповедь" Ларисы Долиной на федеральном канале сработала безотказно: грехи отпущены, двери телецентров снова открыты.

Выбор читателей

10/12СрдТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал 11/12ЧтвСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику 10/12СрдНехилый гонорар и большие запросы: названа самая невостребованная звезда российского шоу-бизнеса 10/12Срд"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу 11/12ЧтвНазвано главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 11/12ЧтвЛариса Долина официально прощена: "отмены" не будет