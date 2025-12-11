Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни

С 14 декабря в Москве ожидается значительное похолодание.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура в столице опустится на 3-4 градуса ниже нормы, что может стать причиной серьезных неудобств для жителей города.

Согласно прогнозам, уже в субботу, 13 декабря, москвичи почувствуют резкое снижение температуры. В этот день столбики термометров покажут минимум на 10 градусов меньше, чем в первой половине пятницы. Если в пятницу температура колебалась в пределах +3...+5 градусов Цельсия, то в субботу она опустится до -3...-5 градусов. В некоторых районах Подмосковья температура может достигнуть -7 градусов днем и -9 градусов ночью.

В воскресенье, 14 декабря, и в начале следующей недели холод продолжит усиливаться. Ночные температуры будут колебаться от -10 до -12 градусов, а днем воздух прогреется лишь до -4...-9 градусов. По словам Вильфанда, такая погода уже характерна для января, и москвичам стоит готовиться к зимним условиям.

Помимо похолодания, синоптики предупреждают о возможном гололеде. Александр Шувалов отметил, что вечером в пятницу, 12 декабря, ожидаются неблагоприятные условия на дорогах из-за образования льда. Это может привести к заторам и увеличению числа ДТП, поэтому водителям рекомендуется быть особенно осторожными.