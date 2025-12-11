Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом

Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Четверг 11 декабря

19:44Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом 19:00Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни 17:55Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной 16:52Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда 15:24Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"? 14:30"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее 13:17Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин 12:19Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет 11:10"Бюстгальтер стираю редко": женщины раскрыли секреты, о которых мужчины даже не догадываются 10:37Дело не в калориях: вот почему на самом деле вы переедаете и чувствуете усталость после обеда 09:26Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику 08:46Стало известно самое полезное новогоднее блюдо: это не овощной салат и даже не красная икра 06:19Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 03:57Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников 00:37Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать 20:28Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя 19:46Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской 19:23Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае 19:12Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре 18:38Кардинально изменившаяся Ивлеева вспомнила о жизни до скандальной вечеринки: Было фантастически 17:15Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам 15:36Что грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат 14:42Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве 12:53Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел 12:01"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу 11:18"Люблю": Седокова слила в Сеть интимную переписку с тем, кто ответил ей взаимностью 10:29Стал известен овощ-"убийца" медленного метаболизма: он есть в каждом магазине 09:17Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал 08:44Врач рассказала, какие продукты способны вернуть красоту и молодость: нужно есть ежедневно 06:03Нехилый гонорар и большие запросы: названа самая невостребованная звезда российского шоу-бизнеса 03:51Медики назвали опасную позу во сне: многие так спят 00:03Зимнее знамение: ни в коем случае не впускайте в дом этих людей 10 декабря, чтобы не остаться ни с чем 21:01Долина получила от покупательницы аванс перед сделкой по продаже квартиры 20:14Переживавшая из-за внешности Загитова заговорила об услугах пластических хирургов 19:05Рабочая группа Совета Федерации ознакомилась с ходом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 18:24Невестка вынуждена донашивать старые вещи за Наташей Королевой: Ей как раз 17:27Метеоролог назвала точную дату наступления морозов в Москве 15:59Сати Казанова откровенно рассказала об изменениях после родов: Не такая, как раньше 14:32Гжель, бублики и золото: как нарядить елку в самом модном стиле этого сезона 13:31"Мама, звезда, ремикс": всплыли шокирующие детали дела Долиной, о которых все молчали 12:52"Трусы за 500, не заморачивайтесь": стилист Влад Лисовец рассказал, в чем лучше встречать Новый год 11:26"Подогревают из-за рубежа средствами иноагентов": эксперт объяснил, кто на самом деле раздувает скандал с Долиной 10:09Счастливый Буйнов заинтриговал публику: Я женился 09:22Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства 08:32"Я рада, что ее спускают на землю": Айза назвала тех, кто на самом деле стоит за "отменой" Долиной 06:50Забытые обиды и старые связи: декабрь перевернет жизнь одного знака зодиака с ног на голову 03:06Ему пророчили проблемы со здоровье: ответ Газманова со сцены заставил зал остолбенеть 00:42"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день": почему 9 декабря так легко остаться с пустыми карманами 21:5156-летняя Бледанс откровенно заговорила о старении: Может морщина появиться где угодно 21:04Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть
Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом

Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом
175

С приближением новогодних праздников многие из нас задумываются о том, что будет на праздничном столе.

Однако, как отмечает диетолог и нутрициолог Софья Кованова, важно не только то, что мы едим, но и как мы комбинируем различные продукты. Эксперт выделила наиболее вредное сочетание блюд, которое часто встречается на новогодних застольях.

По словам Ковановой, на первом месте по вредности стоит сочетание традиционных новогодних салатов, таких как оливье, с алкогольными напитками. Это сочетание может негативно сказаться на здоровье и самочувствии.

"Алкоголь лучше всего комбинировать с легкими закусками, например, фруктами или овощными салатами", — пояснила специалист.

Она также добавила, что оптимальным вариантом будет употребление алкоголя отдельно, запивая его стаканом воды с лимоном в соотношении 1:1. Это поможет снизить нагрузку на организм и улучшить усвоение пищи.

Кованова также акцентировала внимание на том, что если вы давно не употребляли подобные блюда, то стоит добавить к рациону ферменты. Это может помочь организму легче справиться с перевариванием тяжелой пищи. Кроме того, диетолог рекомендует делать перерывы между приемами пищи хотя бы на два часа. Такой подход не только улучшит качество усвоения, но и поможет избежать неприятных ощущений в желудке.

Не стоит забывать и о психологическом аспекте новогодних праздников. Психолог Сандра Шевински отмечает, что в декабре наблюдается рост обращений к психиатрам. Одной из причин этого явления является популярная игра «тайный Санта», которая может вызывать стресс и напряжение у участников. Важно помнить, что праздники должны приносить радость и удовольствие, а не становиться источником беспокойства.

11 декабря 2025, 19:44
Фото: Freepik
Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания

Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни

Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни
С 14 декабря в Москве ожидается значительное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной

Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной
В последнее время внимание общественности привлекла история, связанная с продажей квартиры знаменитой певицы Ларисы Долиной. Риелтор, который помогал ей в этом непростом процессе, оказался не просто специалистом в своей области, а настоящим экспертом по мошенническим схемам.

Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда

Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда
Российский певец Прохор Шаляпин в недавнем интервью с Аленой Жигаловой рассказал о конфликте с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Артист откровенно заявил, что не желает больше общаться с Киркоровым и считает, что примирение между ними невозможно.

Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"?

Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"?
С приближением самого волшебного праздника года – Нового года – все ждут чудес и магии. В этом году на сцене ультрасовременного концертного зала "Москва", расположенного в парке "Остров Мечты", с 20 по 21 декабря, с 24 по 30 декабря 2025 года и со 2 по 7 января 2026 года пройдет уникальное новогоднее мегашоу "История игрушек", организованное продюсерским центром "Седьмая Радуга".

"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее

"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее
Олимпийская чемпионка призналась, что долгое время смотрела в зеркало с ненавистью. Алина Загитова решилась на, пожалуй, самое откровенное интервью в своей жизни.

