Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом

С приближением новогодних праздников многие из нас задумываются о том, что будет на праздничном столе.

Однако, как отмечает диетолог и нутрициолог Софья Кованова, важно не только то, что мы едим, но и как мы комбинируем различные продукты. Эксперт выделила наиболее вредное сочетание блюд, которое часто встречается на новогодних застольях.

По словам Ковановой, на первом месте по вредности стоит сочетание традиционных новогодних салатов, таких как оливье, с алкогольными напитками. Это сочетание может негативно сказаться на здоровье и самочувствии.

"Алкоголь лучше всего комбинировать с легкими закусками, например, фруктами или овощными салатами", — пояснила специалист.

Она также добавила, что оптимальным вариантом будет употребление алкоголя отдельно, запивая его стаканом воды с лимоном в соотношении 1:1. Это поможет снизить нагрузку на организм и улучшить усвоение пищи.

Кованова также акцентировала внимание на том, что если вы давно не употребляли подобные блюда, то стоит добавить к рациону ферменты. Это может помочь организму легче справиться с перевариванием тяжелой пищи. Кроме того, диетолог рекомендует делать перерывы между приемами пищи хотя бы на два часа. Такой подход не только улучшит качество усвоения, но и поможет избежать неприятных ощущений в желудке.

Не стоит забывать и о психологическом аспекте новогодних праздников. Психолог Сандра Шевински отмечает, что в декабре наблюдается рост обращений к психиатрам. Одной из причин этого явления является популярная игра «тайный Санта», которая может вызывать стресс и напряжение у участников. Важно помнить, что праздники должны приносить радость и удовольствие, а не становиться источником беспокойства.