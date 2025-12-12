Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Топ новостей недели

Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандалаПопавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодостиНас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа?Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шагПострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг

Лента новостей

Пятница 12 декабря

09:02"Ее заставили это сделать!": критик Соседов заявил, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни 08:25"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал 06:18Не сердите Огненную Лошадь: в чем категорически нельзя встречать Новый год 2026 03:31Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина 00:28Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег 21:15Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием 19:44Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом 19:00Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни 17:55Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной 16:52Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда 15:24Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"? 14:30"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее 13:17Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин 12:19Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет 11:10"Бюстгальтер стираю редко": женщины раскрыли секреты, о которых мужчины даже не догадываются 10:37Дело не в калориях: вот почему на самом деле вы переедаете и чувствуете усталость после обеда 09:26Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику 08:46Стало известно самое полезное новогоднее блюдо: это не овощной салат и даже не красная икра 06:19Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 03:57Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников 00:37Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать 20:28Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя 19:46Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской 19:23Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае 19:12Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре 18:38Кардинально изменившаяся Ивлеева вспомнила о жизни до скандальной вечеринки: Было фантастически 17:15Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам 15:36Что грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат 14:42Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве 12:53Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел 12:01"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу 11:18"Люблю": Седокова слила в Сеть интимную переписку с тем, кто ответил ей взаимностью 10:29Стал известен овощ-"убийца" медленного метаболизма: он есть в каждом магазине 09:17Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал 08:44Врач рассказала, какие продукты способны вернуть красоту и молодость: нужно есть ежедневно 06:03Нехилый гонорар и большие запросы: названа самая невостребованная звезда российского шоу-бизнеса 03:51Медики назвали опасную позу во сне: многие так спят 00:03Зимнее знамение: ни в коем случае не впускайте в дом этих людей 10 декабря, чтобы не остаться ни с чем 21:01Долина получила от покупательницы аванс перед сделкой по продаже квартиры 20:14Переживавшая из-за внешности Загитова заговорила об услугах пластических хирургов 19:05Рабочая группа Совета Федерации ознакомилась с ходом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 18:24Невестка вынуждена донашивать старые вещи за Наташей Королевой: Ей как раз 17:27Метеоролог назвала точную дату наступления морозов в Москве 15:59Сати Казанова откровенно рассказала об изменениях после родов: Не такая, как раньше 14:32Гжель, бублики и золото: как нарядить елку в самом модном стиле этого сезона 13:31"Мама, звезда, ремикс": всплыли шокирующие детали дела Долиной, о которых все молчали 12:52"Трусы за 500, не заморачивайтесь": стилист Влад Лисовец рассказал, в чем лучше встречать Новый год 11:26"Подогревают из-за рубежа средствами иноагентов": эксперт объяснил, кто на самом деле раздувает скандал с Долиной 10:09Счастливый Буйнов заинтриговал публику: Я женился 09:22Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Ее заставили это сделать!": критик Соседов заявил, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни

"Ее заставили это сделать!": критик Соседов заявил, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни
204

Принято считать, что успех суперзвезды – это результат адского труда, бессонных ночей в студии и постоянной охоты за хитами. Нам кажется, что артист такого масштаба должен зубами вырывать лучшие песни у конкурентов. Однако музыкальный критик Сергей Соседов разрушил этот миф до основания.

История легендарного хита "Айсберг" могла бы закончиться, так и не начавшись, если бы не настойчивость посторонних людей. Как рассказал Сергей Соседов в беседе с корреспондентом "Дни.ру", изначально песню написала супруга Михаила Танича, Лидия Козлова, а музыку к ней сочинил Игорь Николаев. В то время он был всего лишь клавишником в ансамбле Пугачевой, его имени никто не знал, и авторитетом он не обладал.

Пугачева материал оценила. Ей понравилась мелодия, она даже попросила дописать третий куплет, что и было сделано. Казалось бы, бери и пой. Но песня легла на полку. Алла Борисовна просто не хотела ею заниматься.

Но как же она все-таки отважилась на важное решение в своей жизни? Судьбу шлягера решил случай. В гости к Таничу зашел знаменитый поэт Андрей Вознесенский. Услышав "Айсберг", он пришел в неописуемый восторг и задал резонный вопрос: "Почему Алла это не поет?". Узнав, что артистка просто тянет время, поэт помчался к ней домой. Пугачева тогда болела, но Вознесенский был неумолим: "Алла, быстро выздоравливай и срочно записывай песню!".

"Ее заставили это сделать!" — заявил Соседов, комментируя тот эпизод.

По словам критика, эта история — не исключение, а правило. Пугачева, вопреки расхожему мнению, была крайне ленива в работе над записями. Она работала буквально "из-под палки". Пока композиторы бегали за ней и уговаривали взять их творения, Примадонна занималась обустройством дачи и жила в свое удовольствие. Она никогда сама не искала материал.

У нее был "точечный" подход: она долго выжидала, ее приходилось постоянно подталкивать. Да, почти все, что она в итоге выпускала, становилось хитами. Но, как утверждает Соседов, из-за своей пассивности и привычки ждать у моря погоды, она "профукала" огромное количество гениальных песен, которые могли бы стать частью ее наследия, но так и остались непетыми.

Шоу-бизнес в Telegram

12 декабря 2025, 09:02
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал

"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал
На этот раз покупатели решили не сдаваться и нанесли ответный удар. По данным телеграм-канала SHOT, Елена и ее супруг давно мечтали переехать к морю.

Не сердите Огненную Лошадь: в чем категорически нельзя встречать Новый год 2026

Не сердите Огненную Лошадь: в чем категорически нельзя встречать Новый год 2026
Огненная стихия диктует свои жесткие правила, нарушение которых может привести к энергетическому конфликту. Грядущий 2026 год пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади.

Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина

Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина
Наступил сезон простуд, и все мы по привычке начинаем запасаться лимонами и малиновым вареньем. Но что, если мы скажем, что главный борец с вирусами – это совсем другой продукт, о котором многие незаслуженно забыли? Абсолютный чемпион по витамину CГлавный суперфуд в сезон простуд — это шиповник.

Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег

Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег
12 декабря наши предки старались не прикасаться к одному простому предмету домашнего обихода. Они верили, что это простое действие может "вымести" из дома все благополучие на год вперед. В народном календаре этот день носит имя Парамона Зимоуказателя.

Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием
С приближением новогодних праздников российская эстрада начинает оживать. Одной из главных новостей стало возвращение Аллы Пугачевой на творческое поприще. Артистка, которая на данный момент проживает на Кипре, анонсировала выход новой песни.

Выбор читателей

11/12ЧтвСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику 11/12ЧтвЛариса Долина официально прощена: "отмены" не будет 11/12ЧтвНазвано главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 10/12Срд"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу 10/12СрдЧто грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат 11/12ЧтвЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием