"Ее заставили это сделать!": критик Соседов заявил, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни

Принято считать, что успех суперзвезды – это результат адского труда, бессонных ночей в студии и постоянной охоты за хитами. Нам кажется, что артист такого масштаба должен зубами вырывать лучшие песни у конкурентов. Однако музыкальный критик Сергей Соседов разрушил этот миф до основания.



История легендарного хита "Айсберг" могла бы закончиться, так и не начавшись, если бы не настойчивость посторонних людей. Как рассказал Сергей Соседов в беседе с корреспондентом "Дни.ру", изначально песню написала супруга Михаила Танича, Лидия Козлова, а музыку к ней сочинил Игорь Николаев. В то время он был всего лишь клавишником в ансамбле Пугачевой, его имени никто не знал, и авторитетом он не обладал.

Пугачева материал оценила. Ей понравилась мелодия, она даже попросила дописать третий куплет, что и было сделано. Казалось бы, бери и пой. Но песня легла на полку. Алла Борисовна просто не хотела ею заниматься.

Но как же она все-таки отважилась на важное решение в своей жизни? Судьбу шлягера решил случай. В гости к Таничу зашел знаменитый поэт Андрей Вознесенский. Услышав "Айсберг", он пришел в неописуемый восторг и задал резонный вопрос: "Почему Алла это не поет?". Узнав, что артистка просто тянет время, поэт помчался к ней домой. Пугачева тогда болела, но Вознесенский был неумолим: "Алла, быстро выздоравливай и срочно записывай песню!".

"Ее заставили это сделать!" — заявил Соседов, комментируя тот эпизод.

По словам критика, эта история — не исключение, а правило. Пугачева, вопреки расхожему мнению, была крайне ленива в работе над записями. Она работала буквально "из-под палки". Пока композиторы бегали за ней и уговаривали взять их творения, Примадонна занималась обустройством дачи и жила в свое удовольствие. Она никогда сама не искала материал.

У нее был "точечный" подход: она долго выжидала, ее приходилось постоянно подталкивать. Да, почти все, что она в итоге выпускала, становилось хитами. Но, как утверждает Соседов, из-за своей пассивности и привычки ждать у моря погоды, она "профукала" огромное количество гениальных песен, которые могли бы стать частью ее наследия, но так и остались непетыми.