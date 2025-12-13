Охрана Долиной накинулась на журналистов Тесты Дочь Пугачевой опубликовала кадры из Москвы Игры Сонник

Суббота 13 декабря

Психолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам

Психолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам
410

Психолог Сибеле Сантос предоставила интересное объяснение влечения некоторых женщин к женатым мужчинам.

Она убеждена, что это явление связано с психологическими аспектами, такими как неуверенность в себе и стремление к запретному. Эксперт выделила несколько ключевых факторов, которые могут объяснить эту динамику.

Первый аспект, на который обратила внимание Сантос, — это человеческая природа, которая всегда тянется к тому, что недоступно. Запретный плод, как известно, сладок. Мысль о том, что кто-то уже занят или привязан к другому человеку, может вызывать у женщин особый интерес и желание попробовать себя в этой роли. Это влечение часто связано с ожиданием приключения и эмоциональной интриги, что делает ситуацию еще более привлекательной. Запрет создает ауру таинственности и возбуждения, что притягивает внимание и провоцирует желание.

Второй важный момент заключается в том, что многие женщины, испытывающие неуверенность в себе, могут искать отношения с женатыми мужчинами как способ подтвердить свою ценность. Сантос объясняет, что если женщина считает себя недостойной полной любви или полноценного партнерства, она может начать стремиться к тому, что кажется более сложным и недостижимым. Это порождает замкнутый круг низкой самооценки, где поиск отношений с женатыми мужчинами становится механизмом самоподдержания этой неуверенности. Женщина может чувствовать себя более значимой или желанной, если ее внимание уделяет мужчина, уже имеющий семью.

Третий фактор, который выделила психолог, — это восприятие женатых мужчин как более безопасных партнеров. Если мужчина уже выбрал другую женщину для создания семьи, это может восприниматься как сигнал его надежности и стабильности. В этом контексте женатые мужчины становятся более привлекательными для женщин, которые ищут эмоциональную безопасность и уверенность в отношениях. Таким образом, наличие обязательств у мужчины может восприниматься как своего рода "печать качества", повышающая его ценность в глазах потенциальных партнерш.

Эти факторы показывают сложность и многогранность человеческих отношений. Психологические аспекты влечения к женатым мужчинам подчеркивают важность работы над самооценкой и пониманием своих желаний и потребностей. Женщинам стоит осознать, что их ценность не зависит от выбора других людей и что они могут найти здоровые и полноценные отношения без необходимости прибегать к запретным связям.

Шоу-бизнес в Telegram

13 декабря 2025, 12:08
Фото: Freepik
Metropoles✓ Надежный источник

Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца

Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца
Кардиолог Кунал Лал поделился рекомендациями по правильному питанию для поддержания здоровья сердца. Он акцентировал внимание на том, что выбор продуктов питания может существенно повлиять на общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи

Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова нашла способ зарабатывать с помощью индивидуальных консультаций, которые она предлагает своим клиентам. В последнее время стало известно о том, как именно она зарабатывает на этих услугах.

Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам

Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам
Просыпаться с ощущением, что во рту "кошки ночевали", – удовольствие сомнительное, но знакомое многим. Однако мало кто знает, что специфический привкус может быть не просто досадной мелочью, а сигналом о скрытых процессах в организме, которые происходят, пока вы спите. Почему утро начинается не с кофе, а с желания почистить зубыДавайте честно: утреннее дыхание редко бывает свежим.

Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии

Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии
Вам запрещали пить кофе при аритмии? Александр Мясников сообщил, что это была большая ошибка. Десятилетиями людям с проблемами сердца, особенно с аритмией, кардиологи твердили одно: "Никакого кофе!".

Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья

Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья
В ночь гаданий на Андрея есть строгий запрет для всех женщин: его нарушение "запутает" судьбу. В народном календаре этот день посвящен Андрею Первозванному.

