Принц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи

Принц Уильям решил внести изменения в рождественские традиции королевской семьи. Он отказался от устаревшей практики вручения шуточных подарков.

Как сообщает Daily Mail, принц планирует переосмыслить эту старую праздничную забаву, которая имеет долгую историю в семье. Традиция обмена подарками на Рождество в Сандрингемском дворце всегда была связана с иерархией.

Члены королевской семьи собираются вместе, чтобы вручить друг другу небольшие, часто шуточные подарки. При этом старшие члены семьи, такие как королева Елизавета II или ныне король Карл III, дарят подарки сначала самым старшим родственникам, а затем по нисходящей линии престолонаследия. Это означает, что младшие члены семьи вынуждены долго ждать своей очереди, чтобы получить свой подарок.

По словам инсайдеров, принц Уильям никогда не был сторонником традиций, основанных на строгой иерархии. Он намерен отменить подобное вручение подарков, когда возьмет на себя королевские обязанности. "Ему гораздо ближе демократические порядки, которые царят в семье его супруги Кейт Миддлтон", — отметил источник.

Эти изменения могут стать частью более широкой реформы, которую планирует осуществить принц Уильям после восшествия на трон. Ранее сообщалось, что он также намерен пересмотреть систему королевских титулов и лишить их родственников, которые не выполняют официальные обязанности. Это может стать важным шагом к модернизации монархии и адаптации ее к современным реалиям.

По информации издания, рождественские ужины в Сандрингемском дворце считаются одними из самых строгих мероприятий в жизни королевской семьи. Здесь все подчинено жесткой иерархии: младшие родственники размещаются в комнатах для прислуги, в то время как старшие члены находятся ближе к монарху. Это создает атмосферу формальности и дистанции, которая не всегда соответствует современным представлениям о семейных ценностях.

Принц Уильям, как будущий король, стремится к созданию более теплой и дружелюбной атмосферы в рамках королевской семьи. Его желание изменить традицию вручения подарков отражает его стремление сделать монархию более доступной и менее формальной. "Он хочет, чтобы все чувствовали себя равными", — добавил источник.