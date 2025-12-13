Принц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи

Охрана Долиной накинулась на журналистов Тесты Дочь Пугачевой опубликовала кадры из Москвы Игры Сонник

Топ новостей недели

Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандалаПопавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодостиНас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа?Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шагПострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг

Лента новостей

Суббота 13 декабря

16:32Принц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи 14:15Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца 12:08Психолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам 10:11Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи 06:57Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам 03:14Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии 00:26Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья 18:27Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть 16:57Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана 15:55Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной 14:46Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву 13:31Стал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя 12:45"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля 11:44Куда сходить в Москве: афиша главных событий декабря 10:49В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин 10:44Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 10:28Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь 10:22Охрана Долиной накинулась на журналистов после неудобного вопроса 09:02"Ее заставили это сделать!": критик Соседов раскрыл, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни 08:25"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал 06:18Не сердите Огненную Лошадь: в чем категорически нельзя встречать Новый год 2026 03:31Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина 00:28Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег 21:15Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием 19:44Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом 19:00Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни 17:55Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной 16:52Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда 15:24Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"? 14:30"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее 13:17Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин 12:19Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет 11:10"Бюстгальтер стираю редко": женщины раскрыли секреты, о которых мужчины даже не догадываются 10:37Дело не в калориях: вот почему на самом деле вы переедаете и чувствуете усталость после обеда 09:26Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику 08:46Стало известно самое полезное новогоднее блюдо: это не овощной салат и даже не красная икра 06:19Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 03:57Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников 00:37Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать 20:28Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя 19:46Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской 19:23Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае 19:12Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре 18:38Кардинально изменившаяся Ивлеева вспомнила о жизни до скандальной вечеринки: Было фантастически 17:15Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам 15:36Что грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат 14:42Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве 12:53Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел 12:01"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу 11:18"Люблю": Седокова слила в Сеть интимную переписку с тем, кто ответил ей взаимностью
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Принц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи

Принц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи
77

Принц Уильям решил внести изменения в рождественские традиции королевской семьи. Он отказался от устаревшей практики вручения шуточных подарков.

Как сообщает Daily Mail, принц планирует переосмыслить эту старую праздничную забаву, которая имеет долгую историю в семье. Традиция обмена подарками на Рождество в Сандрингемском дворце всегда была связана с иерархией.

Члены королевской семьи собираются вместе, чтобы вручить друг другу небольшие, часто шуточные подарки. При этом старшие члены семьи, такие как королева Елизавета II или ныне король Карл III, дарят подарки сначала самым старшим родственникам, а затем по нисходящей линии престолонаследия. Это означает, что младшие члены семьи вынуждены долго ждать своей очереди, чтобы получить свой подарок.

По словам инсайдеров, принц Уильям никогда не был сторонником традиций, основанных на строгой иерархии. Он намерен отменить подобное вручение подарков, когда возьмет на себя королевские обязанности. "Ему гораздо ближе демократические порядки, которые царят в семье его супруги Кейт Миддлтон", — отметил источник.

Эти изменения могут стать частью более широкой реформы, которую планирует осуществить принц Уильям после восшествия на трон. Ранее сообщалось, что он также намерен пересмотреть систему королевских титулов и лишить их родственников, которые не выполняют официальные обязанности. Это может стать важным шагом к модернизации монархии и адаптации ее к современным реалиям.

По информации издания, рождественские ужины в Сандрингемском дворце считаются одними из самых строгих мероприятий в жизни королевской семьи. Здесь все подчинено жесткой иерархии: младшие родственники размещаются в комнатах для прислуги, в то время как старшие члены находятся ближе к монарху. Это создает атмосферу формальности и дистанции, которая не всегда соответствует современным представлениям о семейных ценностях.

Принц Уильям, как будущий король, стремится к созданию более теплой и дружелюбной атмосферы в рамках королевской семьи. Его желание изменить традицию вручения подарков отражает его стремление сделать монархию более доступной и менее формальной. "Он хочет, чтобы все чувствовали себя равными", — добавил источник.

Шоу-бизнес в Telegram

13 декабря 2025, 16:32
Принц Уильям. Кадр: YouTube-канал "The Prince and Princess of Wales"
Daily Mail✓ Надежный источник

По теме

Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей

Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца

Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца
Кардиолог Кунал Лал поделился рекомендациями по правильному питанию для поддержания здоровья сердца. Он акцентировал внимание на том, что выбор продуктов питания может существенно повлиять на общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Психолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам

Психолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам
Психолог Сибеле Сантос предоставила интересное объяснение влечения некоторых женщин к женатым мужчинам. Она убеждена, что это явление связано с психологическими аспектами, такими как неуверенность в себе и стремление к запретному.

Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи

Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова нашла способ зарабатывать с помощью индивидуальных консультаций, которые она предлагает своим клиентам. В последнее время стало известно о том, как именно она зарабатывает на этих услугах.

Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам

Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам
Просыпаться с ощущением, что во рту "кошки ночевали", – удовольствие сомнительное, но знакомое многим. Однако мало кто знает, что специфический привкус может быть не просто досадной мелочью, а сигналом о скрытых процессах в организме, которые происходят, пока вы спите. Почему утро начинается не с кофе, а с желания почистить зубыДавайте честно: утреннее дыхание редко бывает свежим.

Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии

Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии
Вам запрещали пить кофе при аритмии? Александр Мясников сообщил, что это была большая ошибка. Десятилетиями людям с проблемами сердца, особенно с аритмией, кардиологи твердили одно: "Никакого кофе!".

Выбор читателей

12/12Птн"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал 11/12ЧтвЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием 12/12ПтнМалахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной 11/12ЧтвРаскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной 12/12Птн"Ее заставили это сделать!": критик Соседов раскрыл, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни 12/12ПтнСтал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя