Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть

Скандал вокруг семьи Ксении разгорелся после того, как пользователи Сети осудили ее дочь. Телеведущая не стала молчать и публично заступилась за девочку.

Травля, направленная на 9-летнюю дочь Ксении Бородиной, стала едва ли не главным обсуждением недели. Казалось бы, обычный детский разговор о мечтах внезапно превратился в повод для массовой критики. Пользователи соцсетей набросились на Теону после ее ответа на простой вопрос: на что бы она потратила миллион долларов?

Наивная фраза школьницы о вилле на Мальдивах мгновенно разлетелась по интернету, вызвав волну обсуждений, сравнений и даже попыток высмеять детей. И если сначала Ксения старалась не реагировать на происходящее, то спустя несколько дней открыто вступилась за дочь.

Видеоролик, который вызвал бурю возмущения, был снят в формате легкого интервью. 9-летнюю Теону и ее подругу спросили, что бы они сделали, если бы получили миллион долларов. Школьница ответила уверенно и по-детски прямолинейно: купила бы виллу на Мальдивах, Rolls-Royce и провела бы время в Dubai Mall.

Ее подруга, не задумываясь, сказала, что просто потратила бы все на шопинг. Обычный разговор между детьми неожиданно стал предметом сравнений с детьми прошлых поколений. В Сети завирусился ролик, где рядом смонтировали интервью Теоны и фрагменты из документального проекта "Рожденные в СССР". Тогда дети говорили о помощи другим, мечтали сделать мир лучше и часто отказывались от крупных сумм, будто боясь брать на себя ответственность. Контраст получился эффектным и пользователи соцсетей начали бурно обсуждать, насколько избалованными выросли современные дети.

Сначала телеведущая старалась не вмешиваться, пропуская мимо ушей очередную волну критики. Но когда подобные видео продолжили появляться, а комментарии под ними стали переходить границы, Бородина решила наконец высказаться. Она заявила, что авторы роликов не разбирались в сути происходящего. По ее словам, они просто использовали ситуацию ради просмотров, фактически спровоцировав травлю детей.

"Высмеивать чужие мечты, травить детей! Теона, мечтай! И это только твоя мечта! Никто не имеет право тебе указывать, о чем мечтать", — поддержала телеведущая дочь.

Чтобы показать реальную картину разговора, а не вырванный из контекста фрагмент, Бородина опубликовала запись общения с дочерью. Теона рассказала, что на самом деле девочки обсуждали не только виллы, машины и шопинг. По словам ребенка, они говорили и о возможности поделиться деньгами с мамами, и о благотворительности, но эти фразы не вошли в финальный монтаж интервью, будто их намеренно убрали, оставив только то, что может вызвать бурю эмоций.

"Тебе не должно быть стыдно за то, о чем мечтала. Это твоя мечта, ты имеешь на нее полное право. Если хочешь виллу на Мальдивах, значит, ты можешь об этом мечтать. Тебе за это стыдно никогда не должно быть, поняла меня?", — сказала Ксения.

При этом Бородина подчеркнула, что она знает, что ее младшая дочь добрая и отзывчивая. Она уверена, что если у Теоны появятся деньги, и их нужно будет потратить на животных или помощь людям, девочка поступит правильно. Ксения заявила, что ее ребенок всегда поможет бабушкам, дедушкам и детям в трудной ситуации. Она считает неправильным, что люди осуждают ребенка за мечты, ведь те, кто критикуют, сами наверняка не отказались бы ни от виллы на Мальдивах, ни от Rolls-Royce. Бородина добавила, что стремление к благам — естественное желание, и стыдиться его не стоит.

Телеведущая вспомнила свое детство, пришедшееся на тяжелые 90-е, когда мечтать о большем было почти невозможно. Люди переживали бедность, дефицит, отсутствие безопасной среды. Бородина объяснила, что ее дочь появилась в совершенно иной реальности. Она родилась в 2015 году, когда Ксения могла обеспечить ей комфортную жизнь — лучшую коляску, хорошую школу, поездки, дом, безопасность и развитие. Телеведущая отметила, что Теона выросла в атмосфере, где базовые потребности полностью закрыты. Девочка путешествует, учится, знает границы дозволенного, умеет сочувствовать людям и любит животных.

Ксения призналась, что посвятила огромную часть своей жизни тому, чтобы ее дети имели возможность выбрать будущее, развиваться и мечтать. Она подчеркнула, что старшая дочь хочет стать врачом, а младшая все еще выбирает между стоматологией и актерством, и она гордится тем, какими они растут.