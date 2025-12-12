Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть

Охрана Долиной накинулась на журналистов Тесты Дочь Пугачевой опубликовала кадры из Москвы Игры Сонник

Топ новостей недели

Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандалаПопавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодостиНас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа?Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шагПострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг

Лента новостей

Пятница 12 декабря

18:27Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть 16:57Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана 15:55Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной 14:46Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву 13:31Назван продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя 12:45"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля 11:44Куда сходить в Москве: афиша главных событий декабря 10:49В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин 10:44Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 10:28Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь 10:22Охрана Долиной накинулась на журналистов после неудобного вопроса 09:02"Ее заставили это сделать!": критик Соседов раскрыл, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни 08:25"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал 06:18Не сердите Огненную Лошадь: в чем категорически нельзя встречать Новый год 2026 03:31Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина 00:28Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег 21:15Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием 19:44Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом 19:00Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни 17:55Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной 16:52Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда 15:24Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"? 14:30"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее 13:17Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин 12:19Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет 11:10"Бюстгальтер стираю редко": женщины раскрыли секреты, о которых мужчины даже не догадываются 10:37Дело не в калориях: вот почему на самом деле вы переедаете и чувствуете усталость после обеда 09:26Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику 08:46Стало известно самое полезное новогоднее блюдо: это не овощной салат и даже не красная икра 06:19Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 03:57Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников 00:37Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать 20:28Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя 19:46Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской 19:23Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае 19:12Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре 18:38Кардинально изменившаяся Ивлеева вспомнила о жизни до скандальной вечеринки: Было фантастически 17:15Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам 15:36Что грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат 14:42Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве 12:53Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел 12:01"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу 11:18"Люблю": Седокова слила в Сеть интимную переписку с тем, кто ответил ей взаимностью 10:29Стал известен овощ-"убийца" медленного метаболизма: он есть в каждом магазине 09:17Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал 08:44Врач рассказала, какие продукты способны вернуть красоту и молодость: нужно есть ежедневно 06:03Нехилый гонорар и большие запросы: названа самая невостребованная звезда российского шоу-бизнеса 03:51Медики назвали опасную позу во сне: многие так спят 00:03Зимнее знамение: ни в коем случае не впускайте в дом этих людей 10 декабря, чтобы не остаться ни с чем 21:01Долина получила от покупательницы аванс перед сделкой по продаже квартиры
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть

Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть
55

Скандал вокруг семьи Ксении разгорелся после того, как пользователи Сети осудили ее дочь. Телеведущая не стала молчать и публично заступилась за девочку.

Травля, направленная на 9-летнюю дочь Ксении Бородиной, стала едва ли не главным обсуждением недели. Казалось бы, обычный детский разговор о мечтах внезапно превратился в повод для массовой критики. Пользователи соцсетей набросились на Теону после ее ответа на простой вопрос: на что бы она потратила миллион долларов?

Наивная фраза школьницы о вилле на Мальдивах мгновенно разлетелась по интернету, вызвав волну обсуждений, сравнений и даже попыток высмеять детей. И если сначала Ксения старалась не реагировать на происходящее, то спустя несколько дней открыто вступилась за дочь.

Видеоролик, который вызвал бурю возмущения, был снят в формате легкого интервью. 9-летнюю Теону и ее подругу спросили, что бы они сделали, если бы получили миллион долларов. Школьница ответила уверенно и по-детски прямолинейно: купила бы виллу на Мальдивах, Rolls-Royce и провела бы время в Dubai Mall.

Ее подруга, не задумываясь, сказала, что просто потратила бы все на шопинг. Обычный разговор между детьми неожиданно стал предметом сравнений с детьми прошлых поколений. В Сети завирусился ролик, где рядом смонтировали интервью Теоны и фрагменты из документального проекта "Рожденные в СССР". Тогда дети говорили о помощи другим, мечтали сделать мир лучше и часто отказывались от крупных сумм, будто боясь брать на себя ответственность. Контраст получился эффектным и пользователи соцсетей начали бурно обсуждать, насколько избалованными выросли современные дети.

Сначала телеведущая старалась не вмешиваться, пропуская мимо ушей очередную волну критики. Но когда подобные видео продолжили появляться, а комментарии под ними стали переходить границы, Бородина решила наконец высказаться. Она заявила, что авторы роликов не разбирались в сути происходящего. По ее словам, они просто использовали ситуацию ради просмотров, фактически спровоцировав травлю детей.

"Высмеивать чужие мечты, травить детей! Теона, мечтай! И это только твоя мечта! Никто не имеет право тебе указывать, о чем мечтать", — поддержала телеведущая дочь.

Чтобы показать реальную картину разговора, а не вырванный из контекста фрагмент, Бородина опубликовала запись общения с дочерью. Теона рассказала, что на самом деле девочки обсуждали не только виллы, машины и шопинг. По словам ребенка, они говорили и о возможности поделиться деньгами с мамами, и о благотворительности, но эти фразы не вошли в финальный монтаж интервью, будто их намеренно убрали, оставив только то, что может вызвать бурю эмоций.

"Тебе не должно быть стыдно за то, о чем мечтала. Это твоя мечта, ты имеешь на нее полное право. Если хочешь виллу на Мальдивах, значит, ты можешь об этом мечтать. Тебе за это стыдно никогда не должно быть, поняла меня?", — сказала Ксения.

При этом Бородина подчеркнула, что она знает, что ее младшая дочь добрая и отзывчивая. Она уверена, что если у Теоны появятся деньги, и их нужно будет потратить на животных или помощь людям, девочка поступит правильно. Ксения заявила, что ее ребенок всегда поможет бабушкам, дедушкам и детям в трудной ситуации. Она считает неправильным, что люди осуждают ребенка за мечты, ведь те, кто критикуют, сами наверняка не отказались бы ни от виллы на Мальдивах, ни от Rolls-Royce. Бородина добавила, что стремление к благам — естественное желание, и стыдиться его не стоит.

Телеведущая вспомнила свое детство, пришедшееся на тяжелые 90-е, когда мечтать о большем было почти невозможно. Люди переживали бедность, дефицит, отсутствие безопасной среды. Бородина объяснила, что ее дочь появилась в совершенно иной реальности. Она родилась в 2015 году, когда Ксения могла обеспечить ей комфортную жизнь — лучшую коляску, хорошую школу, поездки, дом, безопасность и развитие. Телеведущая отметила, что Теона выросла в атмосфере, где базовые потребности полностью закрыты. Девочка путешествует, учится, знает границы дозволенного, умеет сочувствовать людям и любит животных.

Ксения призналась, что посвятила огромную часть своей жизни тому, чтобы ее дети имели возможность выбрать будущее, развиваться и мечтать. Она подчеркнула, что старшая дочь хочет стать врачом, а младшая все еще выбирает между стоматологией и актерством, и она гордится тем, какими они растут.

Шоу-бизнес в Telegram

12 декабря 2025, 18:27
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества

Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку
Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана

Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана
С приближением новогодних праздников россияне становятся особенно уязвимыми к мошенническим схемам. Аналитики раскрыли несколько популярных методов обмана, которые активно используют злоумышленники в это время года. Одной из наиболее распространенных уловок является предложение о доставке корпоративного подарка.

Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной

Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной
Телеведущий Андрей Малахов привлек внимание к интересной детали, касающейся недавнего интервью певицы Ларисы Долиной, которое она дала журналисту Дмитрию Борисову в рамках программы "Пусть говорят" на Первом канале. В своем телеграм-канале Малахов отметил, что обсуждение артистки о мошенничестве и скандале, связанном с продажей ее квартиры, не вызвало значительного интереса у телезрителей.

Назван продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя

Назван продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя
Ученые, кажется, нашли один из ключей к вечной молодости, и скрывается он не в секретных лабораториях, а на полке ближайшего магазина. Знакомьтесь, теобромин.

"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля

"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля
В "Современнике" состоялась одна из самых ожидаемых премьер сезона – "Женитьба Бальзаминова". Сергей Газаров представил публике свою версию "Женитьбы Бальзаминова", и это не та комедия о глуповатом мечтателе, к которой все привыкли.

Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь

Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь
Принято считать, что звезды тратят миллионы на роскошные подарки и поездки. Но оказалось, что у одного из самых высокооплачиваемых актеров российского кино есть тайный спонсор. Вскрылась одна из самых странных схем финансирования в российском шоу-бизнесе.

Выбор читателей

11/12ЧтвСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику 11/12ЧтвЛариса Долина официально прощена: "отмены" не будет 11/12ЧтвНазвано главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 11/12ЧтвЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием 11/12Чтв"Бюстгальтер стираю редко": женщины раскрыли секреты, о которых мужчины даже не догадываются 12/12Птн"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал