Пятница 12 декабря

Пятница 12 декабря
Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья

Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья
294

В ночь гаданий на Андрея есть строгий запрет для всех женщин: его нарушение "запутает" судьбу.

В народном календаре этот день посвящен Андрею Первозванному. Но для наших предков это было не просто церковной датой, а одним из самых мистических дней в году. Считалось, что в ночь на Андрея приоткрывается завеса будущего, и можно узнать свою судьбу.

Именно поэтому вечер 13 декабря был временем тихих девичьих посиделок и всевозможных гаданий: на суженого, на будущее, на урожай. А раз день такой таинственный, то и вести себя нужно было особенно, чтобы не спугнуть удачу.

Главный запрет: почему нельзя было шить, ткать и прясть?

Самым строгим правилом для женщин в этот день был полный запрет на любое рукоделие, связанное с нитками. Нельзя было шить, вышивать, вязать, прясть или ткать.

Наши предки верили, что нить — это символ жизненного пути. Любые манипуляции с ней в такой магический день могли "запутать" судьбу, "зашить" дорогу к счастью или даже укоротить жизнь. Поэтому все иголки, веретена и клубки прятали подальше от греха.

Что еще старались не делать в Андреев день?

Помимо рукоделия, существовал и ряд других важных запретов, которые помогали не навлечь на себя беду.

  • Устраивать шумные застолья. Считалось, что громкий смех, крики и буйное веселье могут привлечь нечистую силу, которая в эту ночь особенно активна.
  • Заниматься тяжелым умственным трудом. Так же, как нельзя было запутать нить, старались не "запутывать" и свои мысли, чтобы не навлечь на себя помрачение рассудка.
  • Сквернословить и ссориться. Любой негатив, выпущенный в этот день, по поверьям, возвращался к человеку в тройном размере.
  • Давать что-либо из дома в долг. Особенно то, что связано с огнем (спички, уголь) или едой. Верили, что так можно отдать свое благополучие.

А как привлечь удачу и узнать судьбу?

Чтобы заглянуть в будущее, наши предки не только соблюдали запреты, но и проводили особые ритуалы.

  • Слушали воду. Ночью ходили к колодцу или на реку и "слушали воду". Если она была тихой и спокойной — зима обещала быть мягкой. Если же слышалось бурление или шум — стоило готовиться к сильным морозам и метелям.
  • Гадали. Девушки бросали за ворота сапожок (куда носок укажет — оттуда и жених придет), заглядывали в зеркальный коридор со свечами или лили воск в воду, пытаясь разглядеть в застывших фигурках очертания будущего.

Верить в приметы или нет — личное дело каждого. Но сама идея провести один вечер в году в тишине, размышляя о будущем и надеясь на лучшее, кажется очень красивой и уютной, не правда ли?

Шоу-бизнес в Telegram

13 декабря 2025, 00:26
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег

Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать

Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть

Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть
Скандал вокруг семьи Ксении разгорелся после того, как пользователи Сети осудили ее дочь. Телеведущая не стала молчать и публично заступилась за девочку. Травля, направленная на 9-летнюю дочь Ксении Бородиной, стала едва ли не главным обсуждением недели.

Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана

Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана
С приближением новогодних праздников россияне становятся особенно уязвимыми к мошенническим схемам. Аналитики раскрыли несколько популярных методов обмана, которые активно используют злоумышленники в это время года. Одной из наиболее распространенных уловок является предложение о доставке корпоративного подарка.

Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной

Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной
Телеведущий Андрей Малахов привлек внимание к интересной детали, касающейся недавнего интервью певицы Ларисы Долиной, которое она дала журналисту Дмитрию Борисову в рамках программы "Пусть говорят" на Первом канале. В своем телеграм-канале Малахов отметил, что обсуждение артистки о мошенничестве и скандале, связанном с продажей ее квартиры, не вызвало значительного интереса у телезрителей.

Стал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя

Стал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя
Ученые, кажется, нашли один из ключей к вечной молодости, и скрывается он не в секретных лабораториях, а на полке ближайшего магазина. Знакомьтесь, теобромин.

"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля

"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля
В "Современнике" состоялась одна из самых ожидаемых премьер сезона – "Женитьба Бальзаминова". Сергей Газаров представил публике свою версию "Женитьбы Бальзаминова", и это не та комедия о глуповатом мечтателе, к которой все привыкли.

