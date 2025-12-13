Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам

Почему утро начинается не с кофе, а с желания почистить зубы
Давайте честно: утреннее дыхание редко бывает свежим. И, как объяснила стоматолог Софина Ахмед в интервью изданию Metro, виновата в этом наша физиология.
Все дело в слюне. Днем она активно омывает рот, смывая все лишнее. Но как только мы засыпаем, "кран перекрывается": выработка слюны резко падает. Для бактерий это настоящий праздник — в сухости они начинают размножаться с бешеной скоростью. Именно этот ночной "рейв" микробов и дарит нам наутро тот самый тяжелый запах и часто — привкус горечи.
Соленый, кислый или металлический: расшифровываем сигналы
Но самое интересное начинается, когда к запаху примешивается конкретный вкус. Доктор Ахмед советует обратить на это внимание, ведь это прямая подсказка от вашего организма.
- Соленый или привкус крови. Если вы чувствуете это, скорее всего, проблема в носу. Из-за заложенности слизь может стекать по задней стенке горла во время сна, создавая этот специфический "аромат".
- Кислый или металлический. Это уже привет от желудка. Такой привкус указывает на ларингофарингеальный рефлюкс. Проще говоря, пока вы лежите, желудочная кислота и ферменты поднимаются вверх и попадают в горло.
Простая инструкция: как просыпаться со свежестью
Хорошая новость в том, что с этим можно бороться, и не только утренней чисткой зубов. Софина Ахмед дала несколько простых советов, которые помогут исправить ситуацию "на входе".
- Стакан воды перед сном. Это поможет поддержать гидратацию и не даст рту пересохнуть слишком сильно.
- Вечернее полоскание. Используйте специальные средства для полоскания рта перед тем, как лечь в кровать.
- Жвачка без сахара. Если пожевать ее немного вечером, это простимулирует выработку слюны.
- Тяжелая артиллерия. Не забывайте про зубную нить и, что очень важно, скребок для языка. Бактерии обожают жить именно на языке, и обычная щетка не всегда с ними справляется.
Так что, если утреннее амбре мешает вам жить, попробуйте изменить вечерние ритуалы. Возможно, стакан воды и скребок для языка — это все, что нужно для идеального утра.