Суббота 13 декабря

Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам

Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам
7

Просыпаться с ощущением, что во рту "кошки ночевали", – удовольствие сомнительное, но знакомое многим. Однако мало кто знает, что специфический привкус может быть не просто досадной мелочью, а сигналом о скрытых процессах в организме, которые происходят, пока вы спите.

Почему утро начинается не с кофе, а с желания почистить зубы

Давайте честно: утреннее дыхание редко бывает свежим. И, как объяснила стоматолог Софина Ахмед в интервью изданию Metro, виновата в этом наша физиология.

Все дело в слюне. Днем она активно омывает рот, смывая все лишнее. Но как только мы засыпаем, "кран перекрывается": выработка слюны резко падает. Для бактерий это настоящий праздник — в сухости они начинают размножаться с бешеной скоростью. Именно этот ночной "рейв" микробов и дарит нам наутро тот самый тяжелый запах и часто — привкус горечи.

Соленый, кислый или металлический: расшифровываем сигналы

Но самое интересное начинается, когда к запаху примешивается конкретный вкус. Доктор Ахмед советует обратить на это внимание, ведь это прямая подсказка от вашего организма.

  • Соленый или привкус крови. Если вы чувствуете это, скорее всего, проблема в носу. Из-за заложенности слизь может стекать по задней стенке горла во время сна, создавая этот специфический "аромат".
  • Кислый или металлический. Это уже привет от желудка. Такой привкус указывает на ларингофарингеальный рефлюкс. Проще говоря, пока вы лежите, желудочная кислота и ферменты поднимаются вверх и попадают в горло.

Простая инструкция: как просыпаться со свежестью

Хорошая новость в том, что с этим можно бороться, и не только утренней чисткой зубов. Софина Ахмед дала несколько простых советов, которые помогут исправить ситуацию "на входе".

  1. Стакан воды перед сном. Это поможет поддержать гидратацию и не даст рту пересохнуть слишком сильно.
  2. Вечернее полоскание. Используйте специальные средства для полоскания рта перед тем, как лечь в кровать.
  3. Жвачка без сахара. Если пожевать ее немного вечером, это простимулирует выработку слюны.
  4. Тяжелая артиллерия. Не забывайте про зубную нить и, что очень важно, скребок для языка. Бактерии обожают жить именно на языке, и обычная щетка не всегда с ними справляется.

Так что, если утреннее амбре мешает вам жить, попробуйте изменить вечерние ритуалы. Возможно, стакан воды и скребок для языка — это все, что нужно для идеального утра.

Шоу-бизнес в Telegram

13 декабря 2025, 06:57
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

