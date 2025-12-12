Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Охрана Долиной устроила потасовку с журналистами после вопроса о тайном дворце

Охрана Долиной устроила потасовку с журналистами после вопроса о тайном дворце
112

Охрана Ларисы Долиной, пытаясь защитить свою начальницу от неудобных вопросов, перешла от слов к делу и применила физическую силу к журналистам.

Инцидент произошел сегодня вечером в Наро-Фоминске, сразу после сольного концерта Ларисы Долиной. Когда певица покидала здание, журналисты SHOT попытались задать ей вопросы, которые волнуют сейчас всю страну. Но вместо ответов они столкнулись с агрессией.

На наших коллег буквально налетели бородатые охранники певицы. Они начали хватать журналистов за руки и силой отнимать телефон, на который велась съемка. Это было не просто препятствование работе, а прямое физическое воздействие.

Пока секьюрити "разбирались" с прессой, сама Лариса Долина, не проронив ни слова, поспешно села в черный тонированный минивэн. Дверь захлопнулась, и автомобиль умчался вместе с певицей и ее "боевой" охраной в неизвестном направлении.

Какие же вопросы заставили окружение Долиной пойти на такой шаг? Те же самые, от которых она бегает уже второй день подряд:

  • Что известно о ее тайном доме, о котором пишут в СМИ?
  • Как обстоят дела с налогами?
  • И главный вопрос: собирается ли она возвращать деньги Полине Лурье, оставшейся без квартиры и 112 миллионов рублей?

Молчание и агрессия — вот и весь ответ, который получила общественность. Этот эпизод наглядно демонстрирует, что певица и ее команда выбрали тактику глухой обороны и силового давления. Вместо того чтобы прояснить ситуацию, "жертва мошенников" предпочитает прятаться за стеной из бородатых мужчин, готовых применить силу к любому, кто осмелится произнести вслух неудобные слова.

12 декабря 2025, 10:22
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
