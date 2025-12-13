Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова нашла способ зарабатывать с помощью индивидуальных консультаций, которые она предлагает своим клиентам.

В последнее время стало известно о том, как именно она зарабатывает на этих услугах. Сябитова предлагает комплексные программы по построению отношений, стоимость которых составляет 125 тысяч рублей. Это довольно высокая цена, однако многие готовы инвестировать в свои чувства и личную жизнь.

По информации телеграм-канала "Звездач", час личной консультации с Розой Сябитовой оценивается в 25 тысяч рублей. Эти индивидуальные сессии могут проходить как в онлайн-формате, так и в оффлайн-режиме. Такой подход позволяет ей охватить более широкую аудиторию и работать с клиентами из разных уголков страны. Роза активно использует свои знания и опыт, чтобы помочь людям разобраться в сложных ситуациях в отношениях, что делает ее услуги востребованными.

Успех в сфере консультирования по отношениям позволил Розе Сябитовой значительно улучшить свое финансовое положение. В результате ее деятельности у нее сформировался внушительный портфель недвижимости. В собственности телеведущей находятся квартира площадью 50 квадратных метров в одном из московских панельных многоэтажных домов, а также апартаменты площадью 37,6 квадратных метров в районе Южное Чертаново. Кроме того, она владеет двухэтажным домом в коттеджном поселке Калтино на участке в 30 соток.

Кроме того, у Сябитовой были планы по приобретению недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах, однако сделка пока не была завершена. Это говорит о том, что она рассматривает возможности для дальнейшего расширения своего бизнеса и активов за пределами России.

Несмотря на успехи в карьере, Роза Сябитова также сталкивается с проблемами. Недавно она поделилась информацией о своих проблемах со здоровьем. После активного участия в реалити-шоу у нее возникли боли в руке, что заставило ее обратиться в медицинское учреждение. Врачи предложили ей хирургическое вмешательство, что стало для нее серьезным испытанием. В свои 63 года Роза продолжает активно работать и делиться опытом с другими людьми, несмотря на возникающие трудности.