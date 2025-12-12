Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Куда сходить в Москве: афиша главных событий декабря

Куда сходить в Москве: афиша главных событий декабря
67

Новогоднее настроение уже витает в воздухе. Повсюду елки, гирлянды, новогодние игрушки. А согреют вас этим декабрем лучшие концерт и спектакли из подборки "Дни.ру".

КОНЦЕРТ

"Георгий Свиридов. Любовь святая"

16 декабря исполняется 110 лет со дня рождения советского и русского композитора Георгия Свиридова. Этому юбилею посвящен грандиозный гала-концерт, который театр "Геликон-опера" готовит вместе с друзьями и коллегами. Дирижер Артем Давыдов, автор идеи и музыкальный руководитель проекта, объединил в программе монументальное музыкальное полотно "Патетическая оратория" и произведения, узнаваемые с первой ноты — "Время, вперед!", "Метель" и "Любовь святая". Впервые в зале "Стравинский" соберутся более 330 хоровых артистов!

16 декабря, "Геликон-опера".

ТЕАТР

"Одни во вселенной"

Независимый проект "Частный театр" представляет новую интерпретацию пьесы Вуди Аллена Central Park West. Режиссер Максим Меламедов называет пьесу редким примером современной трагикомедии, где абсурд соседствует с философией, а фарс с подлинной драмой. На сцене встретятся артисты, чьи работы известны и на театральной, и на телевизионной, и на кинематографической площадке — Кристина Бабушкина, Екатерина Стулова, Артем Ткаченко.

13 декабря, Театр Эстрады.

Фото: пресс-служба / Антонина Кернос

"История одной фотографии"

Этот псевдодокументальный спектакль Елизаветы Бондарь рассказывает про современную пару: она — режиссёр, он — драматург, которые воссоединяются после расставания, чтобы поставить спектакль. За основу они берут историю фотографа, всю жизнь мечтавшего снимать Максима Горького, но встретившего великого писателя лишь один раз, в 1929 году по пути на Соловки. Спектакль создан для камерного пространства на стыке драматического театра и театра кукол. В постановке заняты два артиста МТЮЗа — София Сливина и Сергей Волков и два артиста Московского детского театра марионеток — Любовь Савичева и Дмитрий Половников.

17, 18 декабря, Новое пространство Театра Наций.

Фото: пресс-служба Театра наций

БАЛЕТ

Christmas балет-гала

В проекте, празднующим свое десятилетие, участвуют мировые звезды балета, среди которых известные артисты Большого театра России: одна из самых красивых пар мирового балета, прима-балерина Кристина Кретова и премьер Игорь Цвирко, а также прима-балерина Алена Ковалёва и премьер Артемий Беляков. Санкт-Петербург будет представлен прима-балериной Оксаной Скорик и заслуженным артистом Азербайджана Тимуром Аскеровым.

15 декабря, Кремлевский дворец.

Фото: пресс-служба

НОВЫЙ ГОД

"Воспоминание об одном Рождестве"

Спектакль по мотивам рассказа Трумана Капоте ломает стереотипы традиционного новогоднего детского театра. В этом представлении не будет привычных Деда Мороза и Снегурочки, зато появятся волшебная елка, семейные традиции и нежность, окружающая самый тёплый праздник в году. Режиссёр — Ирина Михеева.

27, 28, 30 и 31 декабря, Электротеатр Станиславский.

Фото: пресс-служба

12 декабря 2025, 11:44
Фото: Дни.ру
