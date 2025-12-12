Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина

214

Наступил сезон простуд, и все мы по привычке начинаем запасаться лимонами и малиновым вареньем. Но что, если мы скажем, что главный борец с вирусами – это совсем другой продукт, о котором многие незаслуженно забыли?

Абсолютный чемпион по витамину C

Главный суперфуд в сезон простуд — это шиповник. Цифры говорят сами за себя: в 100 граммах сушеного шиповника содержится около 426 мг витамина C. Чтобы вы понимали масштаб: это примерно в 8-10 раз больше, чем в хваленом лимоне. Даже свежие плоды шиповника, хоть и уступают сушеным, все равно оставляют цитрусовые далеко позади. Так что чай или настой из шиповника — это настоящий эликсир для вашего иммунитета.

Кто еще в списке "тяжеловесов"?

Конечно, одним шиповником сыт не будешь. К счастью, природа подарила нам и других чемпионов по содержанию витамина C.

  • Черная смородина. Настоящая королева дачных участков. В 100 граммах этой ягоды содержится около 181 мг витамина C.
  • Киви. Этот "заморский гость" — не только вкусный, но и невероятно полезный. В 100 граммах киви — около 93 мг витамина C.
  • Клубника и папайя. Даже летние ягоды могут похвастаться отличным результатом — около 60 мг на 100 граммов.

А как же лимоны?

Безусловно, цитрусовые полезны. В апельсинах, лимонах и грейпфрутах содержится от 50 до 100 мг витамина C на 100 граммов. Это хороший показатель, но, как видите, далеко не рекордный. Они скорее "крепкие середнячки", чем чемпионы.

Даже скромная голубика, в которой всего 9,7 мг витамина C, вносит свой вклад в дневную норму и богата другими антиоксидантами.

Важный нюанс

Есть одна проблема: витамин C разрушается от высокой температуры и света. Поэтому, чтобы получить максимум пользы, следуйте простым правилам:

  1. Ешьте свежим. Чем меньше продукт подвергался обработке, тем больше в нем витаминов.
  2. Не заливайте кипятком. Если завариваете шиповник или ягоды, используйте горячую, но не кипящую воду (около 80-90 градусов).
  3. Храните правильно. Держите ягоды и фрукты в темном и прохладном месте.

Так что в следующий раз, когда почувствуете первые признаки простуды, вспомните про шиповник. Возможно, это именно то, что нужно вашему иммунитету.

12 декабря 2025, 03:31
Фото: freepik.com
12 декабря наши предки старались не прикасаться к одному простому предмету домашнего обихода. Они верили, что это простое действие может "вымести" из дома все благополучие на год вперед. В народном календаре этот день носит имя Парамона Зимоуказателя.

С приближением новогодних праздников российская эстрада начинает оживать. Одной из главных новостей стало возвращение Аллы Пугачевой на творческое поприще. Артистка, которая на данный момент проживает на Кипре, анонсировала выход новой песни.

С приближением новогодних праздников многие из нас задумываются о том, что будет на праздничном столе. Однако, как отмечает диетолог и нутрициолог Софья Кованова, важно не только то, что мы едим, но и как мы комбинируем различные продукты.

С 14 декабря в Москве ожидается значительное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В последнее время внимание общественности привлекла история, связанная с продажей квартиры знаменитой певицы Ларисы Долиной. Риелтор, который помогал ей в этом непростом процессе, оказался не просто специалистом в своей области, а настоящим экспертом по мошенническим схемам.

