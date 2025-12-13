Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии

Охрана Долиной накинулась на журналистов Тесты Дочь Пугачевой опубликовала кадры из Москвы Игры Сонник

Суббота 13 декабря

03:14Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии 00:26Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья 18:27Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть 16:57Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана 15:55Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной 14:46Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву 13:31Стал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя 12:45"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля 11:44Куда сходить в Москве: афиша главных событий декабря 10:49В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин 10:44Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 10:28Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь 10:22Охрана Долиной накинулась на журналистов после неудобного вопроса 09:02"Ее заставили это сделать!": критик Соседов раскрыл, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни 08:25"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал 06:18Не сердите Огненную Лошадь: в чем категорически нельзя встречать Новый год 2026 03:31Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина 00:28Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег 21:15Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием 19:44Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом 19:00Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни 17:55Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной 16:52Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда 15:24Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"? 14:30"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее 13:17Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин 12:19Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет 11:10"Бюстгальтер стираю редко": женщины раскрыли секреты, о которых мужчины даже не догадываются 10:37Дело не в калориях: вот почему на самом деле вы переедаете и чувствуете усталость после обеда 09:26Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику 08:46Стало известно самое полезное новогоднее блюдо: это не овощной салат и даже не красная икра 06:19Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 03:57Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников 00:37Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать 20:28Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя 19:46Гулявшая с детьми Тодоренко заявила об инциденте: Почти сбили меня с коляской 19:23Эти подарки могут рассердить Красную Огненную Лошадь в 2026 году – не дарите это ни в коем случае 19:12Синоптик пообещала москвичам оттепель в декабре 18:38Кардинально изменившаяся Ивлеева вспомнила о жизни до скандальной вечеринки: Было фантастически 17:15Что делать при падении на льду – юрист дал рекомендации россиянам 15:36Что грозит Ларисе Долиной из-за неуплаты налога за "тайный" особняк — ответил адвокат 14:42Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве 12:53Роботы в санях и шкатулки по цене автомобиля: как бизнес-леди спасает 230-летний русский промысел 12:01"Замена Самойловой?": Джиган перестал скрывать связь с разведенной Алсу 11:18"Люблю": Седокова слила в Сеть интимную переписку с тем, кто ответил ей взаимностью 10:29Стал известен овощ-"убийца" медленного метаболизма: он есть в каждом магазине 09:17Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал 08:44Врач рассказала, какие продукты способны вернуть красоту и молодость: нужно есть ежедневно 06:03Нехилый гонорар и большие запросы: названа самая невостребованная звезда российского шоу-бизнеса 03:51Медики назвали опасную позу во сне: многие так спят
Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии

38

Вам запрещали пить кофе при аритмии? Александр Мясников сообщил, что это была большая ошибка.

Десятилетиями людям с проблемами сердца, особенно с аритмией, кардиологи твердили одно: "Никакого кофе!". Этот напиток считался чуть ли не главным врагом здорового сердечного ритма. Но, как сообщил в своем телеграм-канале доктор Мясников, новое исследование переворачивает все с ног на голову.

Эксперимент, который все изменил

Речь идет о серьезном многоцентровом рандомизированном клиническом исследовании. Проще говоря, ученые провели масштабный и достоверный эксперимент, чтобы раз и навсегда ответить на вопрос: "Вредит ли кофе при мерцательной аритмии?".

В исследовании приняли участие 200 пациентов со стойкой мерцательной аритмией, которым проводили кардиоверсию (процедуру восстановления нормального сердечного ритма). Их разделили на две группы:

  1. Первая группа полностью воздерживалась от кофе и других продуктов с кофеином.
  2. Вторая группа продолжала употреблять кофе.

Цифры, которые говорят сами за себя

Результаты оказались ошеломляющими и полностью противоречили старому мифу.

  • В группе, где люди воздерживались от кофе, аритмия вернулась у 64% пациентов.
  • А вот в группе кофеманов рецидив случился лишь у 47%!

Разница существенная. Это означает, что риск повторного срыва ритма был значительно ниже у тех, кто не отказывал себе в чашечке любимого напитка.

Так что, кофе — лекарство?

Как заключает доктор Мясников, ссылаясь на исследование, потребление кофе и других продуктов с кофеином может быть не просто безвредным, а даже полезным у пациентов с мерцательной аритмией.

Но это не значит, что нужно бежать и лечить аритмию литрами эспрессо. Исследование проводилось на конкретной группе пациентов под наблюдением врачей.

Все же строгий запрет на кофе для людей с аритмией, похоже, был ошибкой. Так что если ваш врач не давал вам индивидуальных противопоказаний, не стоит бояться своей утренней чашки кофе. Но, как и всегда, любое изменение в диете при наличии проблем с сердцем лучше обсудить со своим лечащим кардиологом.

Шоу-бизнес в Telegram

13 декабря 2025, 03:14
Фото: freepik.com
Telegram / @drmyasnikov✓ Надежный источник

Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья

В ночь гаданий на Андрея есть строгий запрет для всех женщин: его нарушение "запутает" судьбу. В народном календаре этот день посвящен Андрею Первозванному.

Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть

Скандал вокруг семьи Ксении разгорелся после того, как пользователи Сети осудили ее дочь. Телеведущая не стала молчать и публично заступилась за девочку. Травля, направленная на 9-летнюю дочь Ксении Бородиной, стала едва ли не главным обсуждением недели.

Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана

С приближением новогодних праздников россияне становятся особенно уязвимыми к мошенническим схемам. Аналитики раскрыли несколько популярных методов обмана, которые активно используют злоумышленники в это время года. Одной из наиболее распространенных уловок является предложение о доставке корпоративного подарка.

Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной

Телеведущий Андрей Малахов привлек внимание к интересной детали, касающейся недавнего интервью певицы Ларисы Долиной, которое она дала журналисту Дмитрию Борисову в рамках программы "Пусть говорят" на Первом канале. В своем телеграм-канале Малахов отметил, что обсуждение артистки о мошенничестве и скандале, связанном с продажей ее квартиры, не вызвало значительного интереса у телезрителей.

Стал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя

Ученые, кажется, нашли один из ключей к вечной молодости, и скрывается он не в секретных лабораториях, а на полке ближайшего магазина. Знакомьтесь, теобромин.

