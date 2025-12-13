Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии

Вам запрещали пить кофе при аритмии? Александр Мясников сообщил, что это была большая ошибка.



Десятилетиями людям с проблемами сердца, особенно с аритмией, кардиологи твердили одно: "Никакого кофе!". Этот напиток считался чуть ли не главным врагом здорового сердечного ритма. Но, как сообщил в своем телеграм-канале доктор Мясников, новое исследование переворачивает все с ног на голову.

Эксперимент, который все изменил

Речь идет о серьезном многоцентровом рандомизированном клиническом исследовании. Проще говоря, ученые провели масштабный и достоверный эксперимент, чтобы раз и навсегда ответить на вопрос: "Вредит ли кофе при мерцательной аритмии?".

В исследовании приняли участие 200 пациентов со стойкой мерцательной аритмией, которым проводили кардиоверсию (процедуру восстановления нормального сердечного ритма). Их разделили на две группы:

Первая группа полностью воздерживалась от кофе и других продуктов с кофеином. Вторая группа продолжала употреблять кофе.

Цифры, которые говорят сами за себя

Результаты оказались ошеломляющими и полностью противоречили старому мифу.

В группе, где люди воздерживались от кофе, аритмия вернулась у 64% пациентов.

А вот в группе кофеманов рецидив случился лишь у 47%!

Разница существенная. Это означает, что риск повторного срыва ритма был значительно ниже у тех, кто не отказывал себе в чашечке любимого напитка.

Так что, кофе — лекарство?

Как заключает доктор Мясников, ссылаясь на исследование, потребление кофе и других продуктов с кофеином может быть не просто безвредным, а даже полезным у пациентов с мерцательной аритмией.

Но это не значит, что нужно бежать и лечить аритмию литрами эспрессо. Исследование проводилось на конкретной группе пациентов под наблюдением врачей.

Все же строгий запрет на кофе для людей с аритмией, похоже, был ошибкой. Так что если ваш врач не давал вам индивидуальных противопоказаний, не стоит бояться своей утренней чашки кофе. Но, как и всегда, любое изменение в диете при наличии проблем с сердцем лучше обсудить со своим лечащим кардиологом.