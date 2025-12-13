Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии

Десятилетиями людям с проблемами сердца, особенно с аритмией, кардиологи твердили одно: "Никакого кофе!". Этот напиток считался чуть ли не главным врагом здорового сердечного ритма. Но, как сообщил в своем телеграм-канале доктор Мясников, новое исследование переворачивает все с ног на голову.
Эксперимент, который все изменил
Речь идет о серьезном многоцентровом рандомизированном клиническом исследовании. Проще говоря, ученые провели масштабный и достоверный эксперимент, чтобы раз и навсегда ответить на вопрос: "Вредит ли кофе при мерцательной аритмии?".
В исследовании приняли участие 200 пациентов со стойкой мерцательной аритмией, которым проводили кардиоверсию (процедуру восстановления нормального сердечного ритма). Их разделили на две группы:
- Первая группа полностью воздерживалась от кофе и других продуктов с кофеином.
- Вторая группа продолжала употреблять кофе.
Цифры, которые говорят сами за себя
Результаты оказались ошеломляющими и полностью противоречили старому мифу.
- В группе, где люди воздерживались от кофе, аритмия вернулась у 64% пациентов.
- А вот в группе кофеманов рецидив случился лишь у 47%!
Разница существенная. Это означает, что риск повторного срыва ритма был значительно ниже у тех, кто не отказывал себе в чашечке любимого напитка.
Так что, кофе — лекарство?
Как заключает доктор Мясников, ссылаясь на исследование, потребление кофе и других продуктов с кофеином может быть не просто безвредным, а даже полезным у пациентов с мерцательной аритмией.
Но это не значит, что нужно бежать и лечить аритмию литрами эспрессо. Исследование проводилось на конкретной группе пациентов под наблюдением врачей.
Все же строгий запрет на кофе для людей с аритмией, похоже, был ошибкой. Так что если ваш врач не давал вам индивидуальных противопоказаний, не стоит бояться своей утренней чашки кофе. Но, как и всегда, любое изменение в диете при наличии проблем с сердцем лучше обсудить со своим лечащим кардиологом.