"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля

В "Современнике" состоялась одна из самых ожидаемых премьер сезона – "Женитьба Бальзаминова".



Сергей Газаров представил публике свою версию "Женитьбы Бальзаминова", и это не та комедия о глуповатом мечтателе, к которой все привыкли. Его Бальзаминов — не инфантильный юноша, а взрослый, трогательный романтик, "настоящий русский Дон Кихот", который ищет свое простое человеческое счастье.

Но главный секрет постановки кроется не в трактовке героя, а в сценографии, которая стала полноправным участником действия. На сцене перед нами предстает купеческая Москва, вся состоящая из заборов. И, по словам режиссера, это не просто декорации, а точный социальный срез, актуальный и по сей день.

"Мы все с вами ездим по Подмосковью и уже научились по заборам определять, какой уровень жильца за ними. Так есть и так было", — заявил Газаров в разговоре с Клео.ру.

Эта простая, но едкая аналогия и стала ключом к спектаклю. Заборы на сцене — разного уровня и качества — красноречиво рассказывают о жизни и статусе их обитателей, превращая классическую пьесу в остросоциальное высказывание о мире, где твой забор важнее, чем ты сам.

При этом режиссер подчеркнул, что не добавил в пьесу ни одного своего слова. Он категорически против новомодных тенденций «улучшать» классику.

«Я вообще активный противник дописывать за классиков или за любую хорошую драматургию. Делать этого не собираюсь, зачем?» — отрезал Газаров.

Вместо того чтобы переписывать текст, он вчитался в него и нашел там то, что резонирует с сегодняшним днем. Его спектакль — это история о том, как маленький человек ищет свое счастье в мире, разделенном заборами, и находит его единственно возможном месте — в своих мечтах. Там, где он, по его собственному признанию, «высокий стройный блондин», генерал и монарх, которому не нужны никакие заборы.