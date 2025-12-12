Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь

Принято считать, что звезды тратят миллионы на роскошные подарки и поездки. Но оказалось, что у одного из самых высокооплачиваемых актеров российского кино есть тайный спонсор.



Вскрылась одна из самых странных схем финансирования в российском шоу-бизнесе. Оказывается, у Павла Прилучного, актера, который, по слухам, озолотился на фильмах Сарика Андреасяна, есть собственный "родительский комитет". Это закрытое сообщество в ВК на 100 тысяч подписчиков, которое регулярно собирает деньги на дорогие подарки для актера и его семьи.

Это явление уже давно стало предметом бурных обсуждений в сети, но масштабы щедрости фанатов поражают воображение. Что же дарят богатому актеру, который может позволить себе практически все? Список выглядит как вишлист избалованного подростка:

Айфон последней модели (в комплекте с чехлом, защитным стеклом и наушниками, чтобы кумир не утруждался).

Дорогие иконы.

Коллекционные гитары.

Сюрпризы и подарки для мамы Павла на день рождения.

Но апогеем этой щедрости стала свадьба Прилучного с Зепюр Брутян. Пока обычные гости дарили сервизы и конверты с деньгами, "родительский комитет" преподнес молодоженам... путевку в Дубай.

Самое абсурдное в этой истории то, что ни самого Павла, ни его преданный фан-клуб, похоже, не смущает очевидный факт: он зарабатывает миллионы и в состоянии купить себе не только айфон, но и весь Дубай целиком. Но поклонницы, видимо, видят в этом особую миссию — окружить своего кумира заботой, которую, по их мнению, он не получает в достаточной мере.