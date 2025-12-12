Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной

Телеведущий Андрей Малахов привлек внимание к интересной детали, касающейся недавнего интервью певицы Ларисы Долиной, которое она дала журналисту Дмитрию Борисову в рамках программы "Пусть говорят" на Первом канале.

В своем телеграм-канале Малахов отметил, что обсуждение артистки о мошенничестве и скандале, связанном с продажей ее квартиры, не вызвало значительного интереса у телезрителей.

Андрей Малахов опубликовал ссылку на пост, в котором представлен рейтинг телевизионных программ с наибольшим числом зрителей за период с 1 по 7 декабря. На первом месте оказалась его собственная программа "Привет, Андрей!", а также в топ попали выпуски новостной программы "Вести", популярного шоу "Поле чудес" и другого проекта Малахова — "Песни от всей души".

В этом контексте он подчеркнул, что интервью Ларисы Долиной с Дмитрием Борисовым не вошло даже в десятку самых популярных программ недели. Специальный выпуск шоу "Пусть говорят" с участием Долиной вышел в эфир 5 декабря.

Обычно программа транслируется с понедельника по четверг, однако Первый канал изменил эфирную сетку из-за резонансного характера темы. В этом выпуске певица впервые открыто прокомментировала скандал, связанный с продажей своей квартиры. Она рассказала о том, как стала жертвой мошеннической схемы, которая состояла из нескольких этапов. По словам Ларисы, долгое время она была уверена, что сотрудничает с представителями спецслужб и помогает им в поимке преступников.

Скандал разразился после того, как Долина через суд вернула квартиру в центре Москвы, которую она продала за 112 миллионов рублей. Певица утверждает, что сделка была оформлена под давлением мошенников, и все вырученные средства были переданы им. В результате покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно свои деньги.

Малахов, комментируя ситуацию, указал на то, что несмотря на резонансность темы и изменения в эфирной сетке, зрители не проявили должного интереса к интервью Долиной. Это может свидетельствовать о том, что аудитория более заинтересована в других темах и форматах программ. Вполне возможно, что общественное восприятие ситуации требует более глубокого анализа и понимания.