Понедельник 15 декабря

Понедельник 15 декабря
Четыре концерта за ночь и 24 миллиона в карман: стала известная самая востребованная в Новый год звезда

51

В предновогодней битве за корпоративы и самые жирные гонорары произошел оглушительный апсет. Пока все ставили на поп-королей и рэперов, титул главной звезды праздничной ночи внезапно забрала та, от кого этого ждали меньше всего.

Лидером по востребованности на 31 декабря стала Татьяна Буланова. Как сообщает "КП", певица совершит настоящий марафон по самым дорогим площадкам Москвы. В ее графике — сразу четыре выступления: в ресторанах "Модус", "Сиксти", "Рэдиссон" и "Сохо".

А теперь самое интересное — гонорары. За каждое 45-минутное появление на сцене Буланова получит от 4 до 6 миллионов рублей. Простая арифметика показывает, что за одну ночь певица положит в карман до 24 миллионов рублей. Это сумма, которая ставит ее на первое место в негласном рейтинге новогодних заработков, оставляя далеко позади многих коллег по цеху.

Так почему же все хотят именно Буланову?

Эксперты связывают это с двумя факторами. Во-первых, это мощная волна ностальгии и новая популярность ее хитов. Во-вторых, как ни парадоксально, ее "умеренный" гонорар за одно выступление. Заказчикам оказалось выгоднее пригласить легенду 90-х за 5 миллионов, чем платить 10-15 миллионов другим топ-артистам. В итоге Буланова взяла не ценой, а количеством, и сорвала джекпот.

На фоне этого триумфа особенно интересно выглядит недавняя история с уходом ее знаменитой подтанцовки. Тогда ходили слухи, что танцоры потребовали слишком большие деньги. Однако сама Буланова в беседе с журналистами это опровергла. Она отказалась называть истинные причины, заявив, что не хочет вредить репутации бывших сотрудников.

Этот поступок показывает, что, став финансовой королевой новогодней ночи, Буланова, похоже, не заболела звездной болезнью и по-прежнему ценит человеческие отношения. Но факт остается фактом: пока другие звезды будут поднимать бокалы, Татьяна будет считать миллионы.

15 декабря 2025, 17:19
Татьяна Буланова. Фото: Дни.ру / Феликс Гроздановн
