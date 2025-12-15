Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте

Известная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева отметила свою ситцевую свадьбу с Филиппом Бегаком в заснеженном Мурманске.

Известная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева отметила свою ситцевую свадьбу с Филиппом Бегаком в заснеженном Мурманске. 10 декабря стало особенным днем для пары, так как именно в этот день год назад они обменялись клятвами. В честь первой годовщины совместной жизни супруги решили устроить себе незабываемое зимнее путешествие по России, чтобы насладиться атмосферой настоящей зимы.

Из Мурманска Настя поделилась своими впечатлениями о городе. Она была в восторге от снежного пейзажа и морозного воздуха, который создавал ту самую предновогоднюю атмосферу, о которой многие мечтают.

"Мы этого ждали, мы этого дождались. В Москве стоит только мечтать об этом! Ты понимаешь, какой здесь вайб? Настоящей, хрустящей зимы!", — с энтузиазмом сообщила она своим подписчикам.

Для Ивлеевой это путешествие стало не только возможностью насладиться красотой зимнего Мурманска, но и шансом провести время с любимым человеком вдали от городской суеты.

Фолловеры активно поддержали пару, поздравляя их с годовщиной и желая счастья в совместной жизни. В комментариях можно было увидеть множество теплых слов и пожеланий долгих лет вместе. Многие отмечали, что несмотря на все трудности и испытания, которые пара пережила, их любовь только крепче.

Год назад новость о свадьбе Ивлеевой произвела настоящий фурор. На тот момент Настя уже успела стать объектом обсуждения после скандала с "голой" вечеринкой, что привело к отмене рекламных контрактов и исчезновению из телевидения и соцсетей. Однако она не сдалась и смогла восстановить свою карьеру. Спустя некоторое время после резонансной истории Ивлеева вернулась в публичное пространство, запустив новое "фермерское" шоу вместе с Бегаком, которое стало популярным среди зрителей.

Ранее Настя была замужем за рэпером Элджеем, однако их брак длился всего около двух лет. Теперь же она нашла свое счастье с Филиппом Бегаком, и их отношения вызывают восхищение у поклонников. Пара продолжает радовать фолловеров совместными проектами и яркими моментами из жизни.