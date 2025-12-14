Новогодний бюджет россиян вырос к наступающему 2026 году – исследование

В преддверии новогодних праздников россияне активно планируют свои расходы.

Как показывает недавний опрос, средний новогодний бюджет граждан вырос до 37,3 тысячи рублей. Это на 13 процентов больше по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о росте потребительских настроений в стране. Исследование, проведенное группой «Деловые решения и технологии» (ДРТ), охватило 1600 респондентов, и его результаты отражают актуальные тренды в новогодних расходах.

Основная часть бюджета, а именно 44 процента, будет направлена на праздничный стол. Это не удивительно, ведь Новый год в России традиционно ассоциируется с богатым угощением и семейными застольями. Люди планируют закупить разнообразные продукты, чтобы порадовать своих близких и создать атмосферу праздника. Исследователи рекомендуют заранее позаботиться о необходимых товарах, чтобы избежать ажиотажа в магазинах. Союз потребителей России советует закупать продукты за одну-две недели до 31 декабря, что позволит избежать стресса и лишних затрат в последний момент.

Еще 40 процентов от общего бюджета респонденты намерены потратить на подарки. Подарки — это важная часть новогодних традиций, и россияне активно обмениваются презентами с родными и друзьями. Интересно, что среди желаемых подарков большинство опрошенных (56 процентов) предпочли бы получить деньги. Однако количество тех, кто готов подарить деньги, составляет лишь 29 процентов. Это расхождение может говорить о том, что россияне все больше ценят практичность и возможность выбрать подарок по своему вкусу.

Среди других популярных категорий подарков выделяются товары для дома — 39 процентов респондентов готовы бы их получить. Электроника также занимает значительное место в списке желаемых подарков: 33 процента опрошенных хотели бы получить гаджеты и устройства. При этом стоит отметить, что мужчины чаще всего выражают желание получить электронику (42 процента), в то время как женщины более ориентированы на полезные в быту подарки (46 процентов).

В целом, новогодние расходы россиян демонстрируют позитивные тенденции. Рост бюджета на праздники может быть связан с улучшением экономической ситуации и повышением уверенности граждан в будущем. С учетом этого факта можно ожидать, что праздничные мероприятия пройдут на высоком уровне, а россияне смогут насладиться атмосферой праздника в кругу семьи и друзей.