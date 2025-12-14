Какие знаки зодиака чаще всего покупают жилье – новое исследование

Аналитический центр "М2" провел исследование, в котором было выяснено, какие знаки зодиака чаще всего принимают решение о покупке жилья.

Результаты показали, что Близнецы занимают лидирующие позиции в этом рейтинге на протяжении трех лет подряд. По данным Юлии Колесниковой, руководителя департамента клиентской поддержки экосистемы, около 9% всех сделок с недвижимостью приходятся на представителей этого знака. Высокая активность Близнецов объясняется их мобильностью и способностью быстро принимать решения в сложных ситуациях.

На втором месте находятся Раки, которые, как правило, начинают задумываться о покупке жилья достаточно рано. Это связано с их семейными ценностями и стремлением создать уютный дом для своих близких. Раки не впервые занимают высокие позиции в данном рейтинге, наряду с Льва и Тельцами. Львы, обладая природной амбициозностью, часто идут на сделки с недвижимостью, так как покупка жилья становится для них важной целью. Они стремятся обеспечить свою долгосрочную безопасность и стабильность.

Тельцы, хоть и не так активны, как Львы, также часто принимают решение о покупке недвижимости. Их стремление к стабильности и уверенность в своих действиях подталкивают их к приобретению жилья. Процесс выбора может быть медленным, но если Тельцы берутся за дело, они доводят его до конца.

В следующей группе находятся Овны, Водолеи, Рыбы, Девы и Весы. Весы часто откладывают покупку из-за своей мнительности и желания рассмотреть все возможные варианты. Девы также склонны долго анализировать ситуацию и оценивать все риски перед принятием решения. Рыбы, несмотря на свою эмоциональность и импульсивность, не спешат менять место жительства и предпочитают оставаться в знакомой обстановке.

Наименее активными покупателями недвижимости оказались Скорпионы, Козероги и Стрельцы. Стрельцы считают покупку жилья ограничением своей свободы и независимости, что мешает им принимать решения о приобретении недвижимости. Козероги, известные своей рациональностью, часто затягивают процесс выбора, сравнивая различные варианты и откладывая покупку до более подходящего момента. Скорпионы же склонны к скрытности и могут долго откладывать покупку квартиры, если не видят в ней явной выгоды для себя.

Результаты исследования показывают, что зодиакальные знаки действительно могут влиять на покупательскую активность россиян на рынке недвижимости. Близнецы и Раки занимают лидирующие позиции благодаря своей мобильности и семейным ценностям, в то время как другие знаки сталкиваются с различными внутренними препятствиями при принятии решений о покупке жилья.