Россиянка рассказала об особенностях брака с турком: Наша любовь – это борьба

Россиянка, вышедшая замуж за турка, поделилась своей историей, которая отражает сложные и многообразные аспекты межкультурных отношений.

Мария познакомилась со своим избранником, работником кафе, во время отдыха на море. Их роман быстро развивался, и через три года совместной жизни пара решила узаконить свои отношения. Теперь они воспитывают дочь и стремятся наладить гармоничное семейное окружение.

По словам Марии, их любовь — это постоянная борьба, которая со временем меняет свои формы.

"Наша любовь — это борьба, только ее характер все время меняется", — сказала она.

В начале их отношений основным препятствием было расстояние, которое разделяло их на протяжении долгого времени. Сложности возникали и позже, когда они столкнулись с различиями в культурных ценностях и менталитете. Теперь же, по мнению женщины, они борются с собой, стремясь стать лучшими партнерами друг для друга.

Мария также делится важными правилами, которые помогают ей поддерживать мир в семье и избегать конфликтов с турецкими родственниками. Она подчеркивает, что в турецкой культуре существуют определенные традиции и нормы поведения, которые нужно учитывать. Например, сидеть нога на ногу или целовать мужа при его семье считается неуместным. Также важно избегать вызывающей одежды и быть готовой участвовать в домашних делах, так как это высоко ценится местными свекровями.

Несмотря на стереотипы о турецких мужчинах как о консерваторах, Мария отмечает, что ее супруг очень семейный и эмоциональный человек. Он почти не употребляет алкоголь и с удовольствием ест ее пирожки с капустой и драники. Это подчеркивает тот факт, что даже в традиционных семьях могут быть свои нюансы и исключения.

История Марии перекликается с другими рассказами россиянок, которые нашли свою любовь за границей. Например, одна из них, уехавшая в Германию, описала шок от того, как немцы воспринимают дружбу. После переезда в другое общежитие она потеряла связь с новыми знакомыми, что стало для нее неожиданностью.