Американская журналистка Кинси Шофилд, известная своими анализами жизни британской королевской семьи, высказала мнение о причинах частого появления принца Гарри на телешоу.

В эфире телеканала Sky News Australia она отметила, что эти выходы могут быть связаны с финансовыми трудностями, с которыми сталкивается младший сын короля Карла III.

В декабре принц Гарри действительно активно участвовал в различных американских телепроектах, включая "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". В ходе этого выступления он сделал несколько шуток в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, которые вызвали неоднозначную реакцию зрителей. Многие из них сочли его высказывания неудачными и неуместными.

"На самом деле принц живет в условиях шоу-экономики, переключаясь с одного платного проекта на другой": — заявила Кинси Шофилд прокомментировала это, заявив: «Она подчеркнула, что его финансовое положение может быть нестабильным из-за отсутствия постоянных источников дохода.

Шофилд также добавила, что доход принца Гарри зависит от успешности его проектов, будь то шоу, книги или публичные выступления. "Его доход полностью зависит от того, удастся ли продать американцам очередное шоу, книгу или выступление", — пояснила она.

Не так давно принц Гарри также появился в кулинарном шоу своей жены Меган Маркл, где ему пришлось попробовать свекольный салат, состоящий из ингредиентов, которые он не любит. Это событие стало еще одним примером того, как Гарри и Меган стремятся адаптироваться к жизни вне королевского двора и использовать свои медийные возможности для заработка.

Частые появления принца Гарри на телевидении можно рассматривать как попытку наладить финансовую стабильность в условиях изменившейся жизни. Как отмечает Кинси Шофилд, "принц стал частью шоу-экономики", что требует от него постоянной активности и поиска новых возможностей для заработка.