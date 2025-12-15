Знаменитые стилисты назвали визуально старящие аксессуары – избегайте их в 2026 году

Стилисты назвали визуально старящие аксессуары, которые могут негативно сказаться на восприятии внешности.

Эксперты Карин Лаудорф, Джастин Дотерс и Рошель Уайт поделились своим мнением, обозначив, какие украшения стоит избегать, чтобы сохранить молодость и свежесть образа. Одним из главных антиподов стиля стали крупные длинные серьги.

Стилисты утверждают, что такие аксессуары привлекают внимание к морщинам на подбородке и шее, что может визуально старить лицо. К тому же, они способны оттягивать мочки ушей, создавая эффект тяжести и усталости. Вместо этого эксперты рекомендуют выбирать более изящные и легкие варианты серег, которые подчеркнут красоту и утонченность.

Кроме этого, стилисты предостерегают от ношения нескольких колец одновременно. Массивные украшения на пальцах могут сделать руки визуально старше, придавая им неаккуратный вид. Вместо этого лучше остановиться на одном или двух стильных кольцах, которые будут гармонично сочетаться с общим образом. Также следует избегать массивных золотых ожерелий — такие украшения могут сделать образ устаревшим и неактуальным.

Эксперты также обратили внимание на броши экстравагантного дизайна и широкие чокеры. Эти аксессуары могут добавить лишние годы к возрасту женщины, если они не подходят к общему стилю или выглядят слишком вычурно. Длинные бусы с жемчугом также попали в список нежелательных украшений, так как могут создавать впечатление устаревшего стиля.

В заключение стилисты подчеркнули важность качественных ювелирных изделий. Они отметили, что идеально подобранные комплекты украшений способны преобразить внешний вид, в то время как широкие массивные браслеты и изделия с поддельными бриллиантами могут лишь испортить впечатление. "Некачественные искусственные камни часто не имеют блеска и качества. Они могут выглядеть дешево, лишая женский образ изысканности", — пояснила Лаудорф.