Диетолог раскрыл главное правило о вредной пище – это знание поможет избежать проблем

Диетолог Алекс Семпере раскрыл важное правило, касающееся потребления вредной пищи.

Он подчеркнул, что правильное питание должно быть основой рациона, однако время от времени позволять себе что-то "вредное" вполне допустимо. Главное — не делать это привычкой. В беседе с изданием 20minutos Семпере отметил, что употребление таких продуктов, как пончики или печенье, не является трагедией, если это происходит изредка. Однако, по его мнению, регулярное включение этих лакомств в повседневный рацион может привести к серьезным последствиям.

"Вредную пищу можно употреблять изредка без каких-либо проблем. Настоящая проблема заключается в повторении. Съесть пончик или печенье — это не трагедия. Но если обычный перекус ребенка состоит из них, тогда возникает риск", — заявил врач.

Он акцентировал внимание на том, что такие продукты не должны становиться частью ежедневного рациона, так как это может негативно сказаться на здоровье. Семпере также выделил одно исключение из своего правила: сладкие напитки. Он настоятельно рекомендовал полностью отказаться от их употребления.

"Сладкие напитки являются постоянным источником сахара для многих людей. Они содержат большое количество калорий, которые не утоляют голод, а провоцируют чрезмерное потребление напитка, причем человек даже не осознает этого", — объяснил он.

Такое мнение диетолога вызывает интерес и подчеркивает необходимость сбалансированного подхода к питанию. Важно понимать, что иногда можно позволить себе небольшие слабости, но при этом необходимо следить за общим состоянием здоровья и избегать регулярного потребления вредных продуктов. Правильное питание должно быть основой рациона, а вредные лакомства — лишь редким исключением.

Ранее другие специалисты также поднимали вопросы о безопасности определенных продуктов. Например, диетолог Нурия Дианова предупреждала о потенциальной опасности красной икры, указывая на высокое содержание соли в этом продукте. Она отметила, что чрезмерное употребление соли может негативно сказаться на работе сердца и привести к различным заболеваниям.