Невролог предостерегла россиян от одного действия с суставами

Невролог Екатерина Демьяновская предостерегла россиян от опасного действия, которое может привести к серьезным последствиям для суставов.

В беседе с РИАМО она акцентировала внимание на том, что попытки самостоятельно вправить вывихнутый сустав после травмы могут обернуться растяжением или даже разрывом связок. Это серьезное предупреждение актуально для всех, кто может столкнуться с подобными травмами, особенно в активной жизни или спорте.

По словам Демьяновской, многие люди, столкнувшись с вывихом или ушибом, стремятся самостоятельно исправить ситуацию, полагая, что это поможет быстрее вернуться к нормальной жизни. Однако такие действия могут быть крайне опасными. Врач объяснила, что если при травме была также повреждена кость, то резкие движения могут привести к смещению отломков, что только усугубит проблему и создаст дополнительные сложности для последующего лечения.

"Опасно пытаться самостоятельно вправить вывих и "разрабатывать" ушибленный сустав через боль", — подчеркнула невролог.

Она напомнила, что при наличии сильной боли или отека необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Особенно важно это сделать, если болевые ощущения не проходят в течение часа после травмы. В таких случаях задержка может привести к ухудшению состояния и увеличению времени восстановления.

Демьяновская также отметила, что правильная диагностика и лечение могут существенно снизить риск долгосрочных последствий. Врач посоветовала не заниматься самолечением и не доверять народным методам, которые могут оказаться неэффективными или даже вредными. Вместо этого стоит обратиться к специалистам, которые проведут необходимые исследования и подберут адекватное лечение.

Важно помнить, что здоровье суставов — это основа активной жизни. Пренебрежение рекомендациями специалистов может привести к хроническим заболеваниям и ограничению подвижности в будущем. Поэтому при любых травмах следует проявлять осторожность и не рисковать своим здоровьем.