В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов

Судебный процесс по делу Ларисы Долиной продолжает набирать обороты. Недавнее решение инстанции стало настоящей сенсацией.

Суд обязал жительницу Казани, находившуюся в декретном отпуске, выплатить певице 15 миллионов рублей. Эта сумма была связана с тем, что через ее банковский счет проходили похищенные средства, которые мошенники использовали в своей схеме.

Ситуация вокруг пятикомнатной квартиры Долиной в Хамовниках стала настоящим эпицентром обсуждений в обществе. Хотя ключевые фигуранты дела уже известны, новые факты продолжают всплывать на поверхность, делая дело еще более резонансным. Женщина из Казани, как выяснилось, оказалась втянутой в мошенническую схему, когда решила продать свою банковскую карту, чтобы справиться с финансовыми трудностями.

По информации, поступившей из судебных материалов, жительница Казани оформляла карту дистанционно и передала доступ к ней третьему лицу после покупки нового смартфона и SIM-карты. За эту услугу она получила 20 тысяч рублей наличными. В дальнейшем именно через этот счет мошенники выводили часть средств, похищенных со счетов Ларисы Долиной. Адвокаты певицы смогли убедить суд в том, что владельцы карт, использованных в преступной схеме, несут гражданскую ответственность за причиненный ущерб.

Решение суда обязывает женщину выплатить почти 15 миллионов рублей, что стало шоком для общественности. Это поставило под сомнение справедливость системы, ведь речь идет о человеке, который не был организатором преступления, но оказался обязан вернуть сумму, значительно превышающую его выгоду. Однако судебная практика показывает, что все чаще применяется принцип солидарной ответственности, особенно в случаях, когда доказано использование счета для вывода похищенных средств.

Кроме того, дело Долиной привлекло внимание к риелтору Денису Б., который сопровождал сделку по продаже квартиры. Этот специалист имел опыт работы и ранее выступал как эксперт по мошенническим схемам в недвижимости. Интересно, что именно Лариса Долина сама обратилась к нему за помощью через агентство недвижимости. Он активно участвовал в переговорах и подписании документов, что ставит под сомнение его профессиональную репутацию после выявления мошенничества.

Дополнительный резонанс делу придал тот факт, что Денис Б. родом из Тольятти — того же города, где жил один из осужденных фигурантов мошеннической схемы, Андрей Основа. Это совпадение вызывает новые вопросы о связях участников сделки и их роли в произошедшем.