Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной

Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Понедельник 15 декабря

16:36Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы 15:34Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной 14:14Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета 14:00"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве" 12:24Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте 11:07Что женщины скрывают от мужчин – тайное стало явным из-за откровений на форуме 10:25В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов 08:56Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино 08:42Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью 06:47Диетолог раскрыл главное правило о вредной пище – это знание поможет избежать проблем 03:14Невролог предостерегла россиян от одного действия с суставами 00:31Знаменитые стилисты назвали визуально старящие аксессуары – избегайте их в 2026 году 16:29Какие знаки зодиака чаще всего покупают жилье – новое исследование 14:36Россиянка рассказала об особенностях брака с турком: Наша любовь – это борьба 12:43Российские путешественники раскрыли лайфхаки для экономии на путешествиях 10:22Потерпевшая крах в бизнесе Буланова раскрыла свою главную ошибку 06:37Новогодний бюджет россиян вырос к наступающему 2026 году – исследование 03:06Журналистка заявила о проблемах принца Гарри с деньгами из-за его частых съемках на телешоу 00:26Эта ошибка российских туристов в Таиланде приводит к серьезным проблемам – не повторяйте ее 16:32Принц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи 14:15Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца 12:08Психолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам 10:11Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи 06:57Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам 03:14Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии 00:26Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья 18:27Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть 16:57Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана 15:55Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной 14:46Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву 13:31Стал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя 12:45"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля 11:44Куда сходить в Москве: афиша главных событий декабря 10:49В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин 10:44Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 10:28Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь 10:22Охрана Долиной накинулась на журналистов после неудобного вопроса 09:02"Ее заставили это сделать!": критик Соседов раскрыл, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни 08:25"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал 06:18Не сердите Огненную Лошадь: в чем категорически нельзя встречать Новый год 2026 03:31Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина 00:28Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег 21:15Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием 19:44Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом 19:00Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни 17:55Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной 16:52Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда 15:24Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"? 14:30"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее 13:17Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной

Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной
829

Вся линия защиты Ларисы Долиной в суде и перед общественностью строилась на одном простом тезисе: она была невменяема, не отдавала отчета своим действиям и действовала под полным контролем аферистов. Именно это позволило ей вернуть квартиру, оставив покупательницу ни с чем.

Суд поверил Ларисе Долиной, признав, что она стала жертвой мошенников, которые "исказили ее волю" и заставили продать элитную недвижимость. Но теперь вскрылась одна деталь, которая полностью перевернуло дело о квартире Долиной и ставит под сомнение всю ее историю.

Адвокат покупательницы Полины Лурье, Светлана Свириденко, рассказала о поведении певицы в процессе подготовки сделки. И это поведение никак не вяжется с образом человека, находящегося в "тумане".

"Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит все, то потом скорректировала, сказав, что заберет пианино и стул к нему", — заявила адвокат в беседе с РИА Новости.

Человек, который, по его же словам, находится под полным контролем аферистов и действует "против своей воли", вдруг начинает хладнокровно торговаться из-за мебели. Жертва, которую якобы заставляют отдать все, вдруг проявляет прагматизм.

Этот, казалось бы, незначительный факт — настоящее доказательство. Он показывает, что Долина не просто была в курсе продажи, но и активно планировала свою жизнь после нее, решая, какие вещи ей понадобятся в новом интерьере. Это поведение не "зомбированного" человека, а расчетливого продавца.

Именно эта деталь — о пианино и стуле — и переворачивает все дело. Она может натолкнуть на подозрение, что певица, скорее всего, прекрасно отдавала себе отчет в своих действиях. В суде, похоже, на эту "мелочь" не обратили внимания, но теперь, когда она стала достоянием общественности, вся история о "невменяемости" выглядит, по мнению защиты Лурье, как хорошо продуманная ложь.

Шоу-бизнес в Telegram

15 декабря 2025, 15:34
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров, Малахов, Долина: какие елки российский звезды поставили у себя дома

Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети

По теме

В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов

Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы

Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы
Мы привыкли думать, что йогурт или хрустящие хлопья – это идеальное начало дня. Быстро, вкусно и вроде бы полезно. Но новое исследование заставляет нервно отодвинуть тарелку. Оказывается, в любимых утренних лакомствах скрываются не только лишние калории, но и так называемые "вечные химикаты".

Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте

Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте
Известная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева отметила свою ситцевую свадьбу с Филиппом Бегаком в заснеженном Мурманске. Известная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева отметила свою ситцевую свадьбу с Филиппом Бегаком в заснеженном Мурманске.

Что женщины скрывают от мужчин – тайное стало явным из-за откровений на форуме

Что женщины скрывают от мужчин – тайное стало явным из-за откровений на форуме
На платформе Reddit женщины открыто поделились своими секретами, которые они скрывают от мужчин. Участницы форума обсудили различные аспекты своей жизни и отношений, которые часто остаются за кадром.

В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов

В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов
Судебный процесс по делу Ларисы Долиной продолжает набирать обороты. Недавнее решение инстанции стало настоящей сенсацией. Суд обязал жительницу Казани, находившуюся в декретном отпуске, выплатить певице 15 миллионов рублей.

Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино

Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино
Мир кино потрясла печальная новость. Ушли из жизни известный голливудский режиссер и актер Роб Райнер, а также его супруга. Их тела были обнаружены в их доме в Лос-Анджелесе.

Выбор читателей

14/12ВскЭта ошибка российских туристов в Таиланде приводит к серьезным проблемам – не повторяйте ее 14/12ВскЖурналистка заявила о проблемах принца Гарри с деньгами из-за его частых съемках на телешоу 14/12ВскРоссиянка рассказала об особенностях брака с турком: Наша любовь – это борьба 14/12ВскПотерпевшая крах в бизнесе Буланова раскрыла свою главную ошибку 14/12ВскНовогодний бюджет россиян вырос к наступающему 2026 году – исследование 14/12ВскРоссийские путешественники раскрыли лайфхаки для экономии на путешествиях