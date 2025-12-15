Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной

Вся линия защиты Ларисы Долиной в суде и перед общественностью строилась на одном простом тезисе: она была невменяема, не отдавала отчета своим действиям и действовала под полным контролем аферистов. Именно это позволило ей вернуть квартиру, оставив покупательницу ни с чем.



Суд поверил Ларисе Долиной, признав, что она стала жертвой мошенников, которые "исказили ее волю" и заставили продать элитную недвижимость. Но теперь вскрылась одна деталь, которая полностью перевернуло дело о квартире Долиной и ставит под сомнение всю ее историю.

Адвокат покупательницы Полины Лурье, Светлана Свириденко, рассказала о поведении певицы в процессе подготовки сделки. И это поведение никак не вяжется с образом человека, находящегося в "тумане".

"Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит все, то потом скорректировала, сказав, что заберет пианино и стул к нему", — заявила адвокат в беседе с РИА Новости.

Человек, который, по его же словам, находится под полным контролем аферистов и действует "против своей воли", вдруг начинает хладнокровно торговаться из-за мебели. Жертва, которую якобы заставляют отдать все, вдруг проявляет прагматизм.

Этот, казалось бы, незначительный факт — настоящее доказательство. Он показывает, что Долина не просто была в курсе продажи, но и активно планировала свою жизнь после нее, решая, какие вещи ей понадобятся в новом интерьере. Это поведение не "зомбированного" человека, а расчетливого продавца.

Именно эта деталь — о пианино и стуле — и переворачивает все дело. Она может натолкнуть на подозрение, что певица, скорее всего, прекрасно отдавала себе отчет в своих действиях. В суде, похоже, на эту "мелочь" не обратили внимания, но теперь, когда она стала достоянием общественности, вся история о "невменяемости" выглядит, по мнению защиты Лурье, как хорошо продуманная ложь.